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رياضة

رغم اعتذار مترجم باتشيكو.. بتروسبورت يجدد رفضه استضافة مباراة الزمالك والجونة

الأحد 17/يناير/2021 - 12:40 م
باتشيكو
باتشيكو
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يسرى غازى
جدد مجلس إدارة استاد بتروسبورت برئاسة زكريا السيد رفضه استضافة مباراة الزمالك والجونة المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل في الدورى الممتاز.


وكان مسئولو استاد بتروسبورت أرسلوا اعتذارا رسميا إلى نادى الزمالك بعدم إمكانية استضافة مباراة الفارس الأبيض أمام الجونة بداعى الانشغال بأعمال الصيانة.


يأتي تمسك مسئولية إدارة بتروسبورت بعدم استضافة مباراة الزمالك والجونة رغم اعتذار إدارى ومترجم فريق الزمالك عن تصريحات البرتغالي جايمي باتشيكو حيال سوء أرضية الملعب.


مسئولو بتروسبورت تمسكوا بعدم استضافة مباراة الفارس الأبيض أمام الجونة رغم إقامة إحدى مباريات الدورى الممتاز التى كان أحد أطرافها فريق إنبي على ملعب بتروسبورت مؤخرا.


يذكر أن فريق الزمالك يحل فى المركز الثاني برصيد ١٦ نقطة خلف الأهلي المتصدر بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.
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