مياه البحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الأمطار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة برئاسة محمد سعيد نشأت رفع حالة الاستعداد القصوى بالشركة لمواجهة موجة الأمطار الحالية التي تمر بها المحافظة.





وأصدر المهندس محمد سعيد نشأت تعليماته بتواجد جميع معدات وسيارات ورجال شبكات الصرف الصحى بجميع فروع الشركه لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك نظرا لهطول الأمطار علي مراكز ومدن المحافظه كما أصدر توجيهاته بالتعاون مع جميع الوحدات المحليه والعمل معهم علي قلب رجل واحد.





وقام بتفقد بعض روافع الصرف الصحي بالشركه للإطمئان علي سير العمل بالروافع والمحطات لمجابهة اي امطار متوقعه علي المحافظة حيث قام قطاع الصرف الصحي بالشركه بتجهيز جميع الشبكات والشنايش والبالوعات وصفيات الأمطار وتجهيزها للأمطار المفاجأة.





وحرص المهندس رضا شمه مدير شبكات دمنهور على التواجد مع العاملين داخل مدينة دمنهور لمتابعة سير العمل والدفع بالعمال و الفنيين ومعدات والسيارات اللازمة لمواجهة موجة الأمطار.



