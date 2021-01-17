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تعليم

جامعة طنطا تطلق موقعا للتقديم الإلكتروني للتربية العسكرية

الأحد 17/يناير/2021 - 07:47 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا عن اطلاق النسخة الجديدة لموقع التربية العسكرية، والخاص بالتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية في ظل الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا المستجد.


وجاء ذلك تسهيلًا على الطلاب، وذلك فى إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي ورقمنة العملية التعليمية. 

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن الموقع يشمل اجراء التسجيل الكترونيًا بدورات التربية العسكرية المختلفة، خاصةً بعد ربط قواعد البيانات المركزية بالجامعة بالموقع، ويتم استدعاء بيانات الطلاب اليًا لضمان دقة البيانات وعدم السماح بأى تعديلات، كما يسمح الموقع باستخراج استمارة تسجيل تحتوى على كافة بيانات الطالب والموضوع البحثى الذى تم تخصصيه للطلاب بشكل عشوائى ومذودة برمز الاستجابة السريع لسهولة التأكد من صحتها والمراجعة.

وأضاف أن الموقع يسمح أيضًا لجميع الطلاب بالاطلاع على المحاضرات المخصصة لاجتياز التربية العسكرية والمواد العلمية المتاحة على الموقع ورفع الابحاث واجراء الاختبار الكترونيا وفقًا للمواعيد المعلنة والمتاحة بالموقع، وعقب انهاء كافة الاجراءات السابقة يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج الكترونيا باستخدام الرقم القومى وطباعة اخلاء الطرف المذود برمز الاستجاعة السريع الخاص بكل طالب لتسهيل عملية المراجعة.

يذكر ، أنه تم تطوير لوحة التحكم الخاصة بالموقع أيضًا ، بما يسمح بفتح وإغلاق الدورات الكترونيًا طبقا للأعداد المحددة وبيانات الطلاب بالدورات والأبحاث المرفوعة ودرجة الامتحان الذى تم تصحيحه الكترونيًا، وفتح واغلاق مواعيد رفع الأبحاث وإجراء الامتحانات وإعلان النتائج.

جدير بالذكر أن مشروع البوابات الالكترونية على مستوى الجامعات المصرية أضاف انشاء موقع التربية العسكرية كأحد الأنشطة الالكترونية للجامعات، مع اعتبار موقع التربية العسكرية جامعة طنطا موقعًا ارشاديًا لعمل مواقع مماثلة له بمختلف الجامعات المصرية.
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