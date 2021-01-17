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رياضة

لتهدئة الجماهير.. الإسماعيلي يدرس الاستغناء عن خدمات محمد خلف مدير التسويق بالنادى

الأحد 17/يناير/2021 - 07:40 م
جماهير الإسماعيلي
جماهير الإسماعيلي
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نانسي القاضي
يدرس مسئولو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، توجيه الشكر لمحمد خلف مدير التسويق بالنادي، وذلك بعد تراجع أداء الفريق وعدم إبرام صفقات تليق بإسم كيان الإسماعيلي.

وجاء ذلك عندما تمسك  بعض أعضاء مجلس إدارة النادي بقرار رحيل "خلف" عن إدارة التسويق، بالإضافة إلي إرضاء جماهير الشارع الإسمعلاوي الرافضة وجوده، مطالبين بوجود لجنة متخصصة لإدارة الملف التسويقي بالنادي.


وترددت أنباء أن مجلس إدارة النادي يتواصل مع رموز النادي على أبوجريشة ومحمد صلاح أبوجريشة وسيد عبدالرازق بازوكا ومحمد حمص، لتولي ملف الكرة بالنادي، إلا إن بعضهم إشترط رحيل مدير التسويق لعدم التدخل في عملهم الفترة المقبلة.

يذكر أن الاسماعيلي سيواجه المقاولون العرب غدًا ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع السادس من مسابقة الدوري العام.
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