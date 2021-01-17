رئيس "الوافدين" تستقبل وفدا من بوركينافاسو وتشيد بمستوى الطلاب وإجادتهم العربية الفصحى

استقبلت، الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، القنصل "بكاريه مايغا" قنصل سفارة بوركينا بالقاهرة ومسؤول عن الشئون القنصلية، والسكرتير الأول للسفير، والوفد المرافق له.





وقالت الصعيدي خلال استقبالها القنصل البوركيني ، إن المركز يسعى دائمًا لتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب من دولة بوركينا فاسو، وتذليل الصعاب التي قد تعوق دراستهم؛ وتقديم أفضل البرامج التعليمية، لتخريج سفراء للأزهر ملمين بعلوم الدين والدنيا.





كما أشادت بمستوى الطلاب المتميز من دولة بوركينافاسو، وسرعة إجادتهم للغة العربية الفصحى، بجانب تفوقهم في كافة المجالات العلمية والثقافية، والفنية.





وأكدت نهلة الصعيدي أن المركز ومؤسسات الأزهر الشريف، على استعداد دائم لتعزيز العلاقات مع مختلف دول القارة الأفريقية، ومساندتها في مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.





وأكد القنصل"بكاريه مايغا" أن الأزهر الشريف يحظى بمكانة كبيرة لدى الشعب البوركيني، معربًا عن شكر بلاده العميق لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على رعايته لطلاب بلاده الدارسين بالأزهر الشريف.