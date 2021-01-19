بين الثلج.. هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها من أحدث ظهور لها

شاركت هاندا أرتشيل ، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة و هي تقوم بشرب شئ دافئ وسط الثلج مما جذب انتباه متابعيها.

وظهرت هاندا بإطلالة شتوية حيث ارتدت جاكت شتوي باللون الابيض وتركت شعرها بطريقة جذابة و وضعت فوقه قبعة مما تناسب مع إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاندا علي وضع مكياج خفيف و جعلت اطلالتها مميزة





وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".