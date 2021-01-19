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فن

بين الثلج.. هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها من أحدث ظهور لها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:48 م
هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل
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ندى فكري
شاركت هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة و هي تقوم بشرب شئ  دافئ وسط الثلج مما جذب انتباه متابعيها. 
وظهرت هاندا بإطلالة شتوية حيث ارتدت جاكت شتوي  باللون الابيض وتركت شعرها بطريقة جذابة و وضعت فوقه  قبعة مما تناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاندا علي وضع مكياج خفيف و جعلت اطلالتها مميزة

وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".
بين الثلج.. هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها من أحدث ظهور لها
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