من المصيف .. التركية هاندا أرتشيل تبهر الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

شاركت هاندا أرتشيل، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة جريئة من المصيف.
وظهرت هاندا أرتشيل بمايوه تايجر أنيق في وسط البحر، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام.
ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات وارتدت أسورة يد رقيقة وجمعت شعرها المبلل بطريقة جذابة تليق بها.
وتتألق الممثلة التركية هاندا أرتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها بتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".
وظهرت هاندا أرتشيل بمايوه تايجر أنيق في وسط البحر، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام.
ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات وارتدت أسورة يد رقيقة وجمعت شعرها المبلل بطريقة جذابة تليق بها.
وتتألق الممثلة التركية هاندا أرتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها بتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".