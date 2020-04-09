أنا مجنونة.. هاندا ارشال تفاجئ متابعيها بصورة مع طفلها

شاركت الممثلة التركية هاندا ارشال متابعيها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت داخل منزلها وهي تلاعب طفلها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت هاندا ارشال على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Bizimki dilini çıkarmayı öğrendi 😍😛 deliriyorummmm!! Mavisiii.. لقد تعلم ان يخرج لسانه 😍.. أنا مجنون !!.
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فيما رفعت هاندا ارشال شعرها إلى الأعلى بعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
ولم تتكلف هاندا ارشال في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، وذلك للظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وعلقت هاندا ارشال على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Bizimki dilini çıkarmayı öğrendi 😍😛 deliriyorummmm!! Mavisiii.. لقد تعلم ان يخرج لسانه 😍.. أنا مجنون !!.
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وظهرت هاندا ارشال بفستان قصير باللون الأبيض، والمخطط بالأسود، وهو ما أبرز من أنوثتها ورشاقتها بشكل كبير.
فيما رفعت هاندا ارشال شعرها إلى الأعلى بعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
ولم تتكلف هاندا ارشال في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، وذلك للظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..