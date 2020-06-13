هاف استوميك.. هاندا أرشال تبهر متابعيها بإطلالة بيضاء ساحرة

نشرت الممثلة التركية هاندا ارشال صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
فيما رفعت هاندا ارشال شعرها إلى الأعلى بعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
ولم تتكلف هاندا ارشال في وضع الماكياج، حيث انها قامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت هاندا ارشال إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي واسورة باللون الفضي على يديها، وذلك للظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
فيما رفعت هاندا ارشال شعرها إلى الأعلى بعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
ولم تتكلف هاندا ارشال في وضع الماكياج، حيث انها قامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت هاندا ارشال إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي واسورة باللون الفضي على يديها، وذلك للظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..