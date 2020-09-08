بـ جيب قصير.. هاندا ارتشيل تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

شاركت الممثلة التركية هاندا ارتشيل بطلة مسلسل انت اطرق بابي على مشاركة صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة عصرية ، مع حذاء رياضي باللون الأبيض، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتركت هاندا أرتشيل شعرها منسدلا على اكتافها ووجهها بطريقة انسيابية ناعمة واختارت قلعة على رأسها باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة ملامحها.
.وظهرت هاندا أرتشيل وهي ترتدي جيب أسود قصيرا، وعليها بلوفر باللون الأسود بأكمام طويلة مطبوع عليها كتابات باللون الأبيض، وهو ما أبرز من أنوثتها وجمالها بشكل كبير
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وتركت هاندا أرتشيل شعرها منسدلا على اكتافها ووجهها بطريقة انسيابية ناعمة واختارت قلعة على رأسها باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة ملامحها.
وأبرزت هاندا أرتشيل إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ حيث اختارت ان تبرز جمالها بوضع اللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه.
فيما لم تتكلف هاندا ارتشيل في ارتداء الإكسسوارات ، حيث اكتفت بارتداء نظارة شمسية عصرية باللون الأسود .
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..