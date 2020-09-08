بـ جيب قصير.. هاندا ارتشيل تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

هاندا ارتشيل

عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة عصرية ، مع حذاء رياضي باللون الأبيض، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وتركت

شعرها منسدلا على اكتافها ووجهها بطريقة انسيابية ناعمة واختارت قلعة على رأسها باللون الأسود