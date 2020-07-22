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مرأة

بفستان أصفر.. هاندة أرتشيل بإطلالة أنثوية تسحر متابعيها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:52 م
هاندة أرتشيل
هاندة أرتشيل
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية هاندة أرتشيل صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة انثوية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت هاندة أرتشيل وهي ترتدي فستان قصير كت باللون الأصفر من الحرير الناعم، وهو ما أبرز من أنوثتها ورشاقتها بشكل كبير.

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ورفعت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا إلى الوراء على ظهرها  بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

ولم تتكلف هاندة أرتشيل في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، حيث انها اكتفت بوضع طلاء الأظافر باللون السماوي لتظهر بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Eda 🌼 Nilayko’ ✨

A post shared by Hande Erçel (@handemiyy) on

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