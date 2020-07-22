بفستان أصفر.. هاندة أرتشيل بإطلالة أنثوية تسحر متابعيها

نشرت

هاندة أرتشيل

صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة انثوية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

ورفعت

شعرها منسدلا إلى الوراء على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

ولم تتكلف

في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، حيث انها اكتفت بوضع طلاء الأظافر باللون السماوي لتظهر بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.

