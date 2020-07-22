بفستان أصفر.. هاندة أرتشيل بإطلالة أنثوية تسحر متابعيها

نشرت الممثلة التركية هاندة أرتشيل صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة انثوية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
ورفعت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا إلى الوراء على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
ولم تتكلف هاندة أرتشيل في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، حيث انها اكتفت بوضع طلاء الأظافر باللون السماوي لتظهر بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
ورفعت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا إلى الوراء على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
ولم تتكلف هاندة أرتشيل في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، حيث انها اكتفت بوضع طلاء الأظافر باللون السماوي لتظهر بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..