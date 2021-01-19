الأمهات والآباء يعانون.. علاج التبول الليلي عند الأطفال

تنتشر مشكلة التبول الليلي فى الفراش، بشكل كبير بين الاطفال وتتسبب في الكثير من المتاعب سواء للاهل أوالطفل ولايستطيعون التخلص منها.

نرصد لكم فيما يلي اهم طرق علاج التبول الليلي عند الاطفال فى مختلف الاعمار وفقا لاحدث التقنيات الطبية ، وذلك نقلا عن موقع " mayoclinic " .





أجهزة إنذار الرطوبة

هذه الأجهزة الصغيرة التي تعمل بالبطاريات والمتوفرة بدون وصفة طبية في معظم الصيدليات تتصل بضمادة حساسة للرطوبة على بيجامة طفلك أو فراشه. عندما تستشعر الوسادة بللًا ، ينطلق الإنذار.





من الناحية المثالية ، يصدر صوت إنذار الرطوبة تمامًا عندما يبدأ طفلك في التبول ، في الوقت المناسب لمساعدة طفلك على الاستيقاظ ، وإيقاف تدفق البول والوصول إلى المرحاض، إذا كان طفلك ينام بشدة ، فقد يحتاج شخص آخر إلى الاستماع إلى المنبه وإيقاظ الطفل.





إذا جربت جهاز إنذار الرطوبة ، فامنحه الكثير من الوقت، غالبًا ما يستغرق الأمر من شهر إلى ثلاثة أشهر لرؤية أي نوع من الاستجابة وما يصل إلى 16 أسبوعًا لتحقيق ليالي جافة، تُعد إنذارات الرطوبة فعالة للعديد من الأطفال ، وتنطوي على مخاطر منخفضة من الانتكاس أو الآثار الجانبية ، وقد توفر حلًا طويل الأمد أفضل من الأدوية، لا يغطي التأمين عادةً هذه الأجهزة.





دواء

كحل أخير ، قد يصف طبيب طفلك دواءً لفترة قصيرة من الوقت لوقف التبول في الفراش، يمكن لأنواع معينة من الأدوية:





بطء إنتاج البول ليلًا: يقلل عقار ديسموبريسين (DDAVP) من إنتاج البول في الليل، لكن شرب الكثير من السوائل مع الدواء يمكن أن يسبب مشاكل ، ويجب تجنب الديزموبريسين إذا كان طفلك يعاني من أعراض مثل الحمى أو الإسهال أو الغثيان وتأكد من اتباع التعليمات بعناية لاستخدام هذا الدواء.





يُعطى ديزموبريسين عن طريق الفم على هيئة أقراص وهو مخصص فقط للأطفال فوق سن 5 سنوات، و وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، لم يعد يُنصح بتركيبات رذاذ الأنف من الديسموبريسين (Noctiva ، وغيرها) لعلاج التبول في الفراش بسبب مخاطر الآثار الجانبية الخطيرة.





تهدئة المثانة: إذا كان طفلك يعاني من صغر المثانة ، فقد يساعد دواء مضاد للكولين مثل أوكسي بوتنين (ديتروبان إكس إل) في تقليل تقلصات المثانة وزيادة سعة المثانة ، خاصةً إذا حدث أيضًا التبول أثناء النهار. عادة ما يستخدم هذا الدواء مع أدوية أخرى ويوصى به بشكل عام عند فشل العلاجات الأخرى.

في بعض الأحيان يكون الجمع بين الأدوية هو الأكثر فعالية، ومع ذلك لا توجد ضمانات والدواء لا يعالج المشكلة، عادةً ما يُستأنف التبول في الفراش عند توقف الدواء ، حتى يتم حله من تلقاء نفسه في عمر يختلف من طفل لآخر.





نمط الحياة والعلاجات المنزلية

فيما يلي بعض التغييرات التي يمكنك إجراؤها في المنزل والتي قد تساعدك:





قلل من تناول السوائل في المساء: من المهم الحصول على كمية كافية من السوائل ، لذلك ليست هناك حاجة للحد من كمية شرب طفلك في اليوم، ومع ذلك ، شجع على شرب السوائل في الصباح وبعد الظهر ، مما قد يقلل العطش في المساء، لكن لا تحد من تناول السوائل في المساء إذا كان طفلك يشارك في التمارين الرياضية أو الألعاب في المساء.





تجنب المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين: ينصح بعدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين في أي وقت من اليوم، لأن الكافيين قد يحفز المثانة ، فإنه لا ينصح به خاصة في المساء.

شجعه على التبول المزدوج قبل النوم: التبول المزدوج هو التبول في بداية روتين وقت النوم ثم التبول مرة أخرى قبل النوم مباشرة، ذكر طفلك أنه لا بأس من استخدام المرحاض أثناء الليل إذا لزم الأمر واستخدم مصابيح ليلية صغيرة ، حتى يتمكن طفلك من العثور بسهولة على الطريق بين غرفة النوم والحمام.

شجع استخدام المرحاض بانتظام طوال اليوم، خلال النهار والمساء ، اقترح أن يتبول طفلك كل ساعتين أو نحو ذلك ، أو على الأقل في كثير من الأحيان بما يكفي لتجنب الشعور بالإلحاح.