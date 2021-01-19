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طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند.. خطوة بخطوة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:31 م
طريق عمل بسبوسة
طريق عمل بسبوسة
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نهى هجرس
تعد البسبوسة من الحلويات اللذيذة والمميزة التي يفضلها الكثير، كما يمكن إضافة المكسرات للحصول على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، وإليكم طريقة عمل البسبوسة للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير بسبوسة
1 كوب سمن 
1 كوب ماء 
1 كوب سكر 
2 ملعقة كبيرة جوز هند 
2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز 
3 كوب سميد 

الشربات
2 كوب سكر 
3 كوب ماء 
عصير ليمونة 

طريقة تحضير بسبوسة
* يذاب السمن مع عسل الجلوكوز مع الماء والسكر على النار.

* يضاف الخليط على السميد ويمزج المحتوى جيدًا.

* تدهن صينية الفرن بالسمن ثم يضاف الخليط وتساوى.

* تسوى بالفرن.

* ترفع مكونات الشربات على النار مع التقليب حتى يذوب السكر ويثقل القوام ثم يصب ساخنًا فوق البسبوسة وتقدم مزينة بجوز الهند.

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طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند.. خطوة بخطوة

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