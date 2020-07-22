خطوة بخطوة.. شاهد طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات

طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات :

مقادير عمل بسبوسة بالمكسرات :



كيلو سميد بسبوسة

ربع كيلو سمنة

نصف كوب جوز هند

3 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

2 كوب سكر

ربع لتر حليب دافئ

كوب لوز

كوب بندق

كوب عين جمل

كوب فستق

(السيرب)

كيلو سكر

لتر ماء

3 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

(لدهن الصينية)

2 ملعقة كبيرة طحينة

رشة سميد بسبوسة

طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات :





1- في حلة على النار نضع الحليب والسمنة والسكر، ونقلب جيدًا حتى يدفأ الخليط.

2- ثم نضع جوز الهند على السميد، ونخلطها جيدًا مع بعض.

3- ثم نرفع الحلة من على النار، وننزل بها على السميد المخلوط بجوز الهند، ونقلب بأطراف الأصابع حتى يتشرب السميد من السمنة والحليب.

4- ثم نضع السيرب الثقيل أو عسل الجلوكوز أو عسل أبيض، ونضيفه على الخليط.