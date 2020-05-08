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مرأة

ناعمة ولذيذة.. طريقة تحضير بسبوسة الخلاط.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:52 م
طريقة تحضير بسبوسة
طريقة تحضير بسبوسة الخلاط
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آية التيجي
البسبوسة إحدى الحلويات الشرقية اللذيذة، والشهية ومن أشهر أنواع الحلوى تقديما في شهر رمضان، لذا قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، طريقة تحضير بسبوسة الخلاط، باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة على الإطلاق.

وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطهي: 30 دقيقة
تكفي لـ : 7 اشخاص

ويمكن تحضير البسبوسة بأكثر من طريقة مختلفة، إلا أن هذه الوصفة سهلة وبسيطة، وسوف تجعلك تحصلين عن نفس ونعومة مذاقها في محلات الحلوي، وإليكم طريقة تحضير بسبوسة الخلاط بالتفصيل..

طريقة تحضير بسبوسة الخلاط:

مقادير طريقة تحضير بسبوسة الخلاط :

2 بيض
3/4 كوب حليب
3/4 كوب زيت
3/4 كوب سكر
2 كوب سميد ناعم
باكو بيكنج بودر
2 حبة يوسفي
ملعقة كبيرة خل
رشة ملح

( الشربات )
كوب سكر
كوب ماء
1 حبة يوسفي او برتقال مقطعة
 
طريقة تحضير بسبوسة الخلاط :

1- نحضر الخلاط ونضع به البيض ونضع الخل والسكر والزيت والحليب، ونضربهم جيدا في الخلاط ثم نضع حبتين اليوسفي، ونخلط جيدا ثم نحضر بوله ونضع بها مصفاة ونصفي الخليط جيدا.
 
2- ثم نضع البيكنج بودر على السميد ونخلطهم ببعض ثم ننزل بهم على الخليط السائل ونخلط جيدا بالمضرب السلك.

3- ثم نحضر صينية وندهنها بدهنه زيت بسيطة ثم نضع بها ورقة زبدة ، ونضع فيها خليط البسبوسة.

4- نضع على الوجه لوز وندخلها فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 180 درجة فوق وتحت حتى تمام التسوية.

5- نخرجها من الفرن، و نسقيها بالسيرب الشربات الساخن وهي ساخنة ونتركها حتى تهدأ ثم نرفع البسبوسة من الصينية بورق الزبدة، ونضعها فى طبق التقديم ..
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