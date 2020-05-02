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مرأة

أفضل من المحلات.. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

السبت 02/مايو/2020 - 04:59 ص
بسبوسة بالقشطة
بسبوسة بالقشطة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بمذاق لا يقاوم وأفضل من المحلات ،وبأسهل الخطوات والمقادير التالية .

مقادير بسبوسة بالقشطة

3 كوب سميد 
2 كوب زبادي بلدي 
1 كوب سكر 
2 ملعقة كبيرة سمنة
1 كوب جوز هند 
1 ملعقة صغيرة فانيليا 
1 كيس بيكنج باودر 

الحشو 

علبة قشطة 
حبهان بودرة 
طحينة 
سمنة
شربات
2 كوب سكر 
1 كوب ماء 
1 ملعقة سكر 
جلوكوز 
1 ملعقة سمنة
ليمونة لوز 

طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة

الشربات

* يوضع السكر مع الماء ويترك حتى يغلي

* وقبل أن يرفع من على النار يوضع السمنة والعسل الجلوكوز وعصرة ليمونة ويترك غلوة على النار ويرفع من على النار

الحشوة

* تخلط القشطة مع رشة من الحبهان البودرة

البسبوسة

* يدهن البايركس بالسمنة البلدي

* في بولة يخلط السميد مع السمنة البلدي ويبثو جيدا ثم يضاف السكر والفانيلا والبيكنج باودر

* ثم يضاف جوز الهند والزبادي ويقلب جيدا تقليب سريع

* ثم يوضع جزء من البسبوسة في البايركس ثم يتوضع الحشوة في الوسط

* ثم يوضع باقي البسبوسة على الوجه وتساوى جيدا ثم يضاف على الوجه اللوز الني

* ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج ثم يضاف الشربات الساخن
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