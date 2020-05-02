أفضل من المحلات.. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بمذاق لا يقاوم وأفضل من المحلات ،وبأسهل الخطوات والمقادير التالية .
مقادير بسبوسة بالقشطة
3 كوب سميد
2 كوب زبادي بلدي
1 كوب سكر
2 ملعقة كبيرة سمنة
1 كوب جوز هند
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 كيس بيكنج باودر
الحشو
علبة قشطة
حبهان بودرة
طحينة
سمنة
شربات
2 كوب سكر
1 كوب ماء
1 ملعقة سكر
جلوكوز
1 ملعقة سمنة
ليمونة لوز
طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة
الشربات
* يوضع السكر مع الماء ويترك حتى يغلي
* وقبل أن يرفع من على النار يوضع السمنة والعسل الجلوكوز وعصرة ليمونة ويترك غلوة على النار ويرفع من على النار
الحشوة
* تخلط القشطة مع رشة من الحبهان البودرة
البسبوسة
* يدهن البايركس بالسمنة البلدي
* في بولة يخلط السميد مع السمنة البلدي ويبثو جيدا ثم يضاف السكر والفانيلا والبيكنج باودر
* ثم يضاف جوز الهند والزبادي ويقلب جيدا تقليب سريع
* ثم يوضع جزء من البسبوسة في البايركس ثم يتوضع الحشوة في الوسط
* ثم يوضع باقي البسبوسة على الوجه وتساوى جيدا ثم يضاف على الوجه اللوز الني
* ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج ثم يضاف الشربات الساخن