أفضل من المحلات.. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بمذاق لا يقاوم وأفضل من المحلات ،وبأسهل الخطوات والمقادير التالية .





مقادير بسبوسة بالقشطة





3 كوب سميد

2 كوب زبادي بلدي

1 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة سمنة

1 كوب جوز هند

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كيس بيكنج باودر





الحشو





علبة قشطة

حبهان بودرة

طحينة

سمنة

شربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة سكر

جلوكوز

1 ملعقة سمنة

ليمونة لوز





طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة





الشربات





* يوضع السكر مع الماء ويترك حتى يغلي





* وقبل أن يرفع من على النار يوضع السمنة والعسل الجلوكوز وعصرة ليمونة ويترك غلوة على النار ويرفع من على النار





الحشوة





* تخلط القشطة مع رشة من الحبهان البودرة





البسبوسة





* يدهن البايركس بالسمنة البلدي





* في بولة يخلط السميد مع السمنة البلدي ويبثو جيدا ثم يضاف السكر والفانيلا والبيكنج باودر





* ثم يضاف جوز الهند والزبادي ويقلب جيدا تقليب سريع





* ثم يوضع جزء من البسبوسة في البايركس ثم يتوضع الحشوة في الوسط





* ثم يوضع باقي البسبوسة على الوجه وتساوى جيدا ثم يضاف على الوجه اللوز الني



