علاج صعوبة البلع والتهاب الحلق .. طرق منزلية

هناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها في المنزل لعلاج مشكلة صعوبة البلع والتهاب الحلق، حيث ثبت علميًا أن هذه العلاجات قد تساعد في تخفيف الألم.





لذا نقدّم لك في هذا التقرير بعض الطرق المنزلية لـ علاج صعوبة البلع والتهاب الحلق..





ومن أهم وأبرز هذه الطرق ما يلي:





خل التفاح..

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد في محاربة البكتيريا، ويستخدم عن طريق شربه بكميات بسيطة تحت إشراف الطبيب، خاصة وأن زيادة تناوله لها آثار سلبية على الأسنان والجهاز الهضمي.

الماء والملح..

من الطرق التي تعتمد على قتل الجراثيم الموجودة بالحلق، إلى جانب المساعدة على التقليل من حدة التهاب الحلق، ويستخدم هذا المحلول عن طريق المضمضة الفموية لمدة 30 ثانية كل ساعة.

العسل..

يحارب العسل العدوى، ويعمل على التخفيف من حدة الآلام، ويمكن استخدامه في التخلص من صعوبة البلع والتهاب الحلق، عن طريق وضع ملعقة واحدة من العسل مع ماء دافئ وقليل من خل التفاح.

جذر العرقسوس..

يحتوي العرقسوس على العديد من الخصائص التي تشبه خصائص أقراص الأسبرين، التي تستخدم كمسكن للآلام، لذلك فإن عرق السوس يعمل مسكنًا لألم الحلق.





عصير الليمون..

الليمون من المواد الحمضية، والتي تساعد على تقليل ألم الحلق الناتج عن الزكام أو الرشح، فضلا عن قدرة الليمون على زيادة لعاب الفم، ويحافظ على ترطيب الفم والحلق.





الزنجبيل..

يعتبر الزنجبيل، من الأعشاب التي تمتلك نفس خصائص مضادات البكتيريا والالتهاب، الأمر الذي يجعله يلعب دورًا كبيرًا في التخفيف من حدة الآلام بالحلق.





زيت جوز الهند..

يعمل زيت جوز الهند على محاربة العدوى، والتقليل من حدة الالتهاب، والتخفيف من ألم الحلق وصعوبة البلع أيضًا، كما يعمل كملين للأمعاء.





أعشاب القرفة..

تعتبر أعشاب نبات القرفة من الأعشاب التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وتعمل كمضاد للبكتيريا، وبالتالي تخفيف حدة ألم الحلق.





كما يمكن اللجوء بعض الطرق السريعة لعلاج صعوبة البلع بالأعشاب..





1_مزج 4 ملاعق عصير ليمون مع ملعقة عسل وتؤخذ 3 مرات باليوم

2_تناول الثوم بكثرة

3_شرب مغلي الميرمية 3مرات باليوم

4_الإكثار من تناول الحمضيات

5_تناول التوت الشوكي

6_الغرغرة بالماء الدافئ مع الملح 5مرات باليوم

7_شرب مغلي القرفة مع الكركم 3مرات باليوم

8_شرب مغلي الزنجبيل مع البابونج 3مرات باليوم

9_شرب مغلي أوراق النعناع مع الليمون3مرات باليوم



