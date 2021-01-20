جامعة عين شمس تستعد للاختبارات: تدريب الطلاب على الامتحانات.. طرح بنوك الأسئلة بالمنصات الإلكترونية.. وتطبيق إجراءات احترازية مشددة

اختيار من متعدد.. آداب عين شمس.. الطلاب مدربون على اختبارات البابل شيت

بنوك أسئلة وتواصل مع أعضاء هئية التدريس.. علوم عين شمس تكشف خدمتها للطلاب لبدء الاختبارات

إجراءات احترازية مشددة.. صيدلة عين شمس تكشف استعداداتها لبدء الاختبارات









يرصد موقع "صدى البلد" آلية تدريب الطلاب على الاختبارات بكليات جامعة عين شمس بعد دخول التعليم في أزمة انتشار عدوى فيروس كورونا والاعتماد على التعليم، واتخاذ مجلس الوزراء قرارا بتأجيل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام، ومحاولة المجلس الأعلى لتسهيل أداء الاختبارات واعتماد طرق جديدة ومبتكرة كالاختبارات الإلكترونية والاعتماد على التصحيح الإلكتروني.

















قالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن الطلاب مدربون بشكل كافٍ على استخدام اختبارات البابل شيت، لافتة إلى أنه تم توفير بنوك الأسئلة للطلاب التي من خلالها توضع الاختبارات.









وأوضحت "كامل"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية تستخدم اختبارات البابل شيت منذ أعوام، حتى تضمن حقوق الطلاب عبر التصحيح الإلكترونى.









وأضافت وكيل شئون آداب عين شمس أن الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط مراعاة لظروف التي مر بها الطلاب من انتشار أزمة كورونا والاعتماد على التعليم عن بعد.









ونوهت إلى أن شكل الاختبار عبارة عن أسئلة اختبار من المتعدد وصح وخطأ، مؤكدةً أنه يمكن خروج الطالب من الاختبار بعد بدئه بـ 45 دقيقة.

















من جانبه، قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لبدء اختبارات نهاية منتصف العام الدراسي وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار عدوى فيروس كورونا حفاظًا على صحة الطلاب أعضاء هيئة التدريس والعاملين.









وأوضح "رجاء"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية تدرب الطلاب على اختبارات البابل شيت من خلال بنوك الأسئلة المطروحة عبر المنصات التعليمية الإلكترونية، والتي يستفيد منها الطلاب من خلال الميل الجامعي الخاص بكل طالب.









وأشار عميد كلية العلوم إلى طرح إمكانية التواصل مع أعضاء هيئة التدريس عبر المنصات الإلكترونية في حال مواجهة الطالب أي معوقات، مؤكدًا أن الكلية تستخدم نوعين من الاختبارات، النوع الأول المقالي المعتاد على الطلاب والمستخدم منذ أعوام والآخر البابل شيت، وذلك حسب طبيعة المواد التي يدرسها الطلاب.









وعلى هذا الصعيد، قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، أن الكلية رفعت جميع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة الإلكترونية لمساعد الطلاب في بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي.









وأوضح أبو شنب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية اعتمدت نظام اختبارات البابل شيت، بالإضافة إلى الاختبارات المقالية تسهيلًا على الطلاب في أداء الاختبارات، لافتًا إلى أنه تم تدريب الطلاب على جميع أنواع الاختبارات وطرح بنوك الأسئلة لمساعدة الطلاب.









وأكد عميد صيدلة عين شمس اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية استعدادًا لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي.





