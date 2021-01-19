تعرف على خدمات وحدة الطوارئ بإدارة الطب الوقائي جامعة حلوان

وحدة الطوارئ بإدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان هي أحد الوحدات المهمّة التي تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة من خلال أحدث التجهيزات الطبية اللازمة التي تخدم المرضى، وتقدم جامعة حلوان هذه الخدمات بدعم الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة الطبية والدكتور محمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي والدكتورة نسرين محمد، مدير وحدة الطوارئ، العديد من الخدمات من خلال الوحدة.
وتتضمن خدمات وحدة الطوارئ:
1 ـ تقديم خدمة الطوارئ الطبية اللازمة لطلاب الجامعة داخل الحرم الجامعي وإعطاء العلاج اللازم على مدار الأسبوع من خلال طاقم طبي من أطباء وتمريض وسائقي إسعاف، وكذلك تغطية وحدة الطوارئ بالمدينة الجامعية بالألف مسكن والمطرية.
2 ـ تحويل الطلبة إلى المستشفيات المتعاقد معها من قبل الجامعة و المستشفيات المتخصصة عند عدم مقدرة تقديم الخدمة اللازمة تبعا لحالة المريض بواسطة سيارات إسعاف مجهزة.
3ـ الاشراف على تطبيق معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى بوحدات بالطوارىء.
٤ - عمل الكشف الطبى اللازم لطلبة المدن الجامعية عند التسكين بالمدن الجامعية.
٥- الاشراف الطبى على الفعاليات الرياضية التي تنظمها إدارة رعاية الشباب بتوفير طاقم طبي وسيارة إسعاف مجهزة .
٦ ـ الإشراف الطبي على اللجان الخاصة أثناء فتره الامتحانات .
٧ ـ المشاركة في أعمال الكشف الطبي على الطلبة المستجدين أثناء بداية العام الدراسي.
٨ ـ عمل الاحصائيات الشهرية للتردد بالعيادات والاسعاف والإنجازات والاحتياجات والحلول المقترحة.