قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حصول 3 منشآت طبية بجنوب سيناء على الاعتماد الكامل لجودة الخدمات

ايمن رخا مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء
ايمن رخا مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء
ايمن محمد

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء عن حصول مستشفى على الاعتماد الكامل ووحدتان طبيتان على الإعتماد المبدئي لجودة الخدمات الطبية،  وذلك وفقًا لمعايير GAHAR المعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua EEA. وفقًا لمعايير GAHAR الدولية.


وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة بالمحافظة، إن مستشفى مركز الفيروز الطبي حصل على الاعتماد الكامل، بعد استيفاء كافة متطلبات الجودة والحوكمة الإكلينيكية وسلامة المرضى، بينما حصل  وحدة طب أسرة وادي الطر ، وحدة طب أسرة طابا على الاعتماد المبدئي، مشيرًا ا إلى أن هذا الاعتماد يؤكد الدور المحوري الذي يوليه القيادة السياسية، وجميع الجهات المعنية بأبناء سيناء من خلال تطوير وتحسين الخدمات الطبية التي تصل إلى الوديان والتجمعات البدوية داخل عمق الصحراء.
وأكد مدير الفرع في تصريح اليوم، أن حصول هذه المنشآت الطبية على الاعتماد جاء عقب تقييم دقيق وشامل للخدمات الطبية المقدمة بهم، واستيفاء متطلبات الجودة وسلامة المرضى، والإطلاع على ملفات رضا المنتفين من الخدمات الطبية داخلهم، موضحا أن هيئة الإعتماد تلعب دورا هاما كـجهة تنظيمية ورقابية مستقلة مسؤولة عن ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية، والسعي نحو  التحسين المستمر، لتحظى المنشآت الطبية على ثقة المواطنين.


واوضح أن جميع المنشآت الطبيةةالتابعة لفرع الهيئة على مستوى المحافظة تسعى لتقديم الخدمات الصحية دبمنظومة التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى من الجودة، مع توفير كافة التخصصات الطبية التي يوجد عجز فيها للتسهيل على المواطنين ورفع سفرهم إلى المحافظات الأخرى.

جنوب سيناء طب الأسرة الرعاية الصحية ايمن رخا اعتماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد