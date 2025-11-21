حصول 3 منشآت طبية بجنوب سيناء على الاعتماد الكامل لجودة الخدمات

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء عن حصول مستشفى على الاعتماد الكامل ووحدتان طبيتان على الإعتماد المبدئي لجودة الخدمات الطبية، وذلك وفقًا لمعايير GAHAR المعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua EEA. وفقًا لمعايير GAHAR الدولية.



وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة بالمحافظة، إن مستشفى مركز الفيروز الطبي حصل على الاعتماد الكامل، بعد استيفاء كافة متطلبات الجودة والحوكمة الإكلينيكية وسلامة المرضى، بينما حصل وحدة طب أسرة وادي الطر ، وحدة طب أسرة طابا على الاعتماد المبدئي، مشيرًا ا إلى أن هذا الاعتماد يؤكد الدور المحوري الذي يوليه القيادة السياسية، وجميع الجهات المعنية بأبناء سيناء من خلال تطوير وتحسين الخدمات الطبية التي تصل إلى الوديان والتجمعات البدوية داخل عمق الصحراء.

وأكد مدير الفرع في تصريح اليوم، أن حصول هذه المنشآت الطبية على الاعتماد جاء عقب تقييم دقيق وشامل للخدمات الطبية المقدمة بهم، واستيفاء متطلبات الجودة وسلامة المرضى، والإطلاع على ملفات رضا المنتفين من الخدمات الطبية داخلهم، موضحا أن هيئة الإعتماد تلعب دورا هاما كـجهة تنظيمية ورقابية مستقلة مسؤولة عن ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية، والسعي نحو التحسين المستمر، لتحظى المنشآت الطبية على ثقة المواطنين.



واوضح أن جميع المنشآت الطبيةةالتابعة لفرع الهيئة على مستوى المحافظة تسعى لتقديم الخدمات الصحية دبمنظومة التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى من الجودة، مع توفير كافة التخصصات الطبية التي يوجد عجز فيها للتسهيل على المواطنين ورفع سفرهم إلى المحافظات الأخرى.