آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ضوابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أفادت وزارة التربية والتعليم ، بأنه يشكل فريق العمل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية للغات التابعة لمديريات التربية والتعليم ، و ‏يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم الفني من العاملين بمديريات التربية والتعليم ، كما يتاح التقدم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط بمديريات التربية والتعليم

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