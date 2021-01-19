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تعليم

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:06 م
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدراس التكنولوجيا التطبيقية يوم 30 يناير 2021، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد المعلومات الكاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية وضوابطها وشروطها ومزاياها ، واماكن المدارس المتاح فيها الوظائف ورابط التقديم فيها على الانترنت.


ضوابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أفادت وزارة التربية والتعليم  ، بأنه يشكل فريق العمل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية للغات التابعة لمديريات التربية والتعليم ، و ‏يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم الفني من العاملين بمديريات التربية والتعليم ، كما يتاح التقدم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط بمديريات التربية والتعليم 
و سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب  من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقدم للالتحاق بها  ، وفي حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائله القانونية و الاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة باي حق القانوني.

مزايا للفائزين بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مميزات العمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، حيث قالت : ‏يتمكن العاملون في هذه المدارس من الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل ، كما يحصل العاملين في هذه المدارس على تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين ، هذا بالإضافة إلى وجود فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تسهم في بناء مركز علمي متميز ، إلى جانب وجود حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالآداء.

أماكن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس المتاح التقدم فيها لـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي : مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

موعد مقابلات المتقدمين لـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، أن الوحدة تتخذ العديد من الإجراءات للحفاظ على جودة العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات لمواجهة جائحة كورونا.


و شدد بصيلة على مراعاة الدقة في اختيار فريق عمل كل مدرسة، لافتا إلى أنه سيتم اختيار المقبولين في الوظائف التي اعلنت عنها الوزارة مؤخرا في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، عن طريق عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين خلال شهر فبراير 2021.

وقال بصيلة :  ستتخذ الوزارة جميع أساليب الوقاية والحماية خلال هذه المقابلات الشخصية للحفاظ على صحة جميع المتقدمين.

حوافز لـ الفائزين بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
قالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم صرف حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء لجميع شاغلي وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب إتاحة الفرص لهم للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز لهم.

جدير بالذكر أن الدولة تعمل الآن على تطوير نظام التعليم الفني، لتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية، من خلال مدارس مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، على عمل شراكات مع أكبر الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، والتي توفر أحسن تطبيق عملي، وتضخ إلى سوق العمل عمالة فنية بجودة عالمية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : لقد تم إنشاء عددا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الإصطناعي وماكينات التحكم الرقمي والإلكترونيات وصناعة السيارات وصناعة الحلي وغيرها من التخصصات والصناعات المتقدمة.
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