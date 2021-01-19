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تعليم

التعليم ترصد تحويل ملاعب بعض المدارس لصالات أفراح .. وتتخذ قرارًا حاسمًا | مستند

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:13 ص
مستند رسمي
مستند رسمي
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ياســـمين بدوي
أصدرت الإدارة المركزية للأمن بوزاة التربية والتعليم تعليمات رسمية تشدد على جميع مديري المدارس بحظر تأجير الملاعب والصالات الخاصة بالمدارس ، إلا بعد الحصول على موافقة مدير المديرية التعليمية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأمن بالوزارة.


جاء ذلك بعد أن رصدت الادارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيام بعض  مديري المدارس بتأجير الملاعب والصالات الخاصة بالمدارس لمن يرغب في استئجارها في أي وقت ليلا ونهارا تحت مسمى الوحدة المنتجة بهذه المدارس ، وذلك نظير مبالغ مالية تحصل بمعرفة المدرسة.

حيث اكتشفت الادارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم - بحسب خطاب رسمي ارسلته للمديريات التعليمية و حصل موقع صدى البلد على صورة منه -  أنه تبين أن هناك حفلات زفاف تقام في بعض المدارس دون الحصول على اي موافقات أمنية مما يعرض المنشآت التعليمية للعديد من الأخطار.


وعلى جانب آخر .. كانت قد قررت وزارة التربية والتعليم منع المديريات والادارات التعليمية والمدارس من نشر أي تطبيقات تتعلق بتجميع البيانات من الطلاب أو المعلمين ، ومنع نشر أي منصات تعليمية أو تدريبية أو اجراء أي اختبارات اونلاين إلا بعد التنسيق والحصول على موافقة قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه على جميع المديريات التعليمية موافاتنا بأي تطبيقات سبق نشرها في هذا الشأن مع توضيح أماكن حفظ البيانات وكذا اي منصات قد تم اعتمادها من أي مديرية تعليمية .
التعليم ترصد تحويل ملاعب بعض المدارس لصالات أفراح .. وتتخذ قرارًا حاسمًا | مستند
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