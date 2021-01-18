هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة ، منشورات تزعم صدور قرار بعقد امتحانات الاعدادية اونلاين خلال الاسبوع الجاري.





ومن جانبه .. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائيا ، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تعلن مواعيد محددة لـ امتحانات الفصل الدراسي الاول لأي مرحلة دراسية حتى الان.





وقال المصدر في تصريحات لصدى البلد : أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من قبل ، حينما أكد أنه لن يتم عقد أي امتحانات سواء ورقية أو إلكترونية قبل انتهاء اجازة نصف العام .





وأشار المصدر إلى أنه بعد انتهاء اجازة نصف العام في 20 فبراير 2021 ، سيتم اعادة تقييم وضع كورونا ، قبل تحديد الموعد النهائي لـ امتحانات نصف العام التي من المقرر أن تعقد للطلاب ، وذلك حفاظا عليهم من الاصابة بكورونا .



