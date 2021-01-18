هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة ، منشورات تزعم صدور قرار بعقد امتحانات الاعدادية اونلاين خلال الاسبوع الجاري.
ومن جانبه .. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائيا ، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تعلن مواعيد محددة لـ امتحانات الفصل الدراسي الاول لأي مرحلة دراسية حتى الان.
وقال المصدر في تصريحات لصدى البلد : أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من قبل ، حينما أكد أنه لن يتم عقد أي امتحانات سواء ورقية أو إلكترونية قبل انتهاء اجازة نصف العام .
وأشار المصدر إلى أنه بعد انتهاء اجازة نصف العام في 20 فبراير 2021 ، سيتم اعادة تقييم وضع كورونا ، قبل تحديد الموعد النهائي لـ امتحانات نصف العام التي من المقرر أن تعقد للطلاب ، وذلك حفاظا عليهم من الاصابة بكورونا .
وكانت قد واجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من الشائعات المثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، معظمها كان يستهدف إرباك طلاب المدارس وإثارة قلقهم بشأن مصير انعقاد الامتحانات في ظل أزمة استمرار وجود فيروس كورونا في مصر خلال هذا العام.
وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز الشائعات التعليمية التي انتشرت على السوشيال ميديا منذ بدء شهر يناير الجاري وحتى الآن، ورد وزارة التربية والتعليم عليها.
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إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية
انتشرت على السوشيال ميديا اخبار تزعم إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية ، وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، مُوضحةً أن هذه الصفحات مزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائيًا.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي سارٍ كما هو، وأنه سيتم عقد كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.
إجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي
انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي ، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.
إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021
انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة لإلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، مُوضحةً الاستمرار في إتاحة النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة دون إلغاء، وذلك بهدف استفادة الطلاب منها في تحصيل المحتوى العلمي، حيث تعد بمثابة محاكاة للامتحان الحقيقي في نهاية العام.
عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا وليس إلكترونيا هذا العام
انتشرت انباء على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها ، تزعم ان وزارة التربية والتعليم قررت عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 ورقيا وليس إلكترونيا .
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا الكلام غير صحيح ، حيث قالت ستعقد امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي إلكترونيًا، كما ستتم عملية التصحيح إلكترونيًا دون تدخل بشري، وستكون الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد، من خلال 4 نماذج امتحانيه مختلفة تضمن تكافؤ الفرص، وتقيس أسئلتها فهم مخرجات التعلم.
بدء امتحانات "أولى وثانية ثانوي" 23 يناير من المنازل
شهد موقع التواصل الاجتماعي Facebook تداولا لخبر يزعم ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد قرر عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، بحيث تبدأ من يوم ٢٣ يناير ٢٠٢١ من المنزل عبر التابلت ، بشكل طبيعي قائلا " لا داعي للقلق فحالات كورونا في النازل".
ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توضيح حقيقة هذا الخبر مؤكدا أنه خبر كاذب لا أساس له من الصحة
وحذر وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ائتلاف معلمي الشرقية عبر تطبيق WhatsApp من الإنسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها بين الحين والآخر بشكل غير رسمي عبر صفحات غير رسمية على وسائل التواصل الإجتماعي بهدف اثارة الجدل
وناشد وزير التربية والتعليم جميع أولياء الامور والطلاب بضرورة الإكتفاء بمتابعة الأخبار الرسمية التي يتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والحساب الرسمي الوحيد لوزير التربية والتعليم على Facebook مشيرا إلى أن الوزارة تعلن جميع قراراتها الجديدة في بيانات رسمية للرأي العام
تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021
انتشرت على السوشيال ميديا انباء تزعم صدور قرار رسمي بـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، انه من المبكر ان تتحدث وزارة التربية والتعليم الان عن اي تعديل او تغيير يخص موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث أن "لكل حادث حديث" .
وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن الوزارة تنسق تنسيقا تاما مع وزارة الصحة ولجنة الازمات بمجلس الوزراء ، للوقوف على مستجدات وضع كورونا في مصر لحظة بلحظة ، مشيرًا إلى أن الدولة اعتادت ان تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفقا للظروف المحيطة وقت اتخاذ القرار.
وأضاف المصدر ، أنه حتى هذه اللحظة ، لم تتطرق وزارة التربية والتعليم في اجتماعاتها ومباحثاتها إلى أي تغيير في التفاصيل السابق اعلانها
استبدال الامتحانات بـ أبحاث لتقييم طلاب المدارس هذا العام
شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر تداولا لمنشور منسوب لحساب باسم الدكتور طارق شوقي يعلن أن هناك اتجاها لتعميم الابحاث بدلا من الامتحانات لكل المراحل الدراسية ماعدا طلاب 3 ثانوي الذين ستعقد لهم اخباراتهم في موعدها.
ومن جانبه .. أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الحساب الذي أذاع هذا الخبر هو حساب مزيف لا علاقة له بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وبالتالي فالوزارة غير مسئولة نهائيا عما ينشر عليه من اخبار كاذبة.
وقال المصدر : الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لا يملك اصلا حساب على تويتر ، ولكن حسابه الوحيد على السوشيال ميديا هو الحساب الموجود على موقع فيس بوك والذي يمكن متابعته من خلال الضغط هنا
سيناريوهات عقد الامتحانات وتقييم الطلاب بعد اجازة نصف العام
سارعت عددا من المواقع الاخبارية و مواقع التواصل الاجتماعي بنشر ما اسمته بـ سيناريوهات عقد امتحانات الفصل الدراسي الاول بعد انتهاء اجازة نصف العام ، فالبعض زعم تطبيق الابحاث والبعض زعم ضم امتحانات التيرمين على بعض والبعض زعم عقد الامتحانات من المنازل
وفي هذا الصدد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن كل ما ينشر بهذا الشأن في مختلف المواقع هو كلام غير رسمي ويعد مجرد اجتهادات وتوقعات من اصحاب مثل هذه السيناريوهات.
وقالت وزارة التربية والتعليم ، ان الوزارة حتى هذه اللحظة لم تعلن بشكل رسمي أي شئ يخص مواعيد ونظام عقد امتحانات الفصل الدراسي الاول المقرر عقدها بعد اجازة نصف العام ، مشيرةً إلى أنه بعد 20 فبراير سيتم اعلان كل شئ بشكل رسمي في ضوء اعادة تقييم موقف كورونا ومدى خطورته .
وشددت وزارة التربية والتعليم على تمسك الدولة بإستكمال العام الدراسي الحالي حتى نهايته دون اي إلغاء او حذف ، وبأساليب تفييم عادلة تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ، وقالت : لن يتم تصعيد طالب للصف التالي إلا بعد تقييمه تقييما تربويا عادلا.
ومن جانبها.. ناشدت وزارة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من ظهور صفحة مزورة تنتحل اسم وزارة التربية والتعليم لتنشر كل ألوان الشائعات وتثير البلبلة
وقال وزير التربية والتعليم ان رابط هذه الصفحة المزورة التي لابد من تجنبها وعدم متابعتها نهائيا هو :
وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : أرجو الانتباه أن المصدر الرسمي الوحيد لكل ما يتعلق بالوزارة هو الموقع الرسمي للوزارة وصفحة الوزارة على الفيسبوك وصفحتي الرسمية فقط ، وأرجو عدم تداول أى معلومات بدون التحقق "اولا" من وجود الخبر على الروابط الرسمية التالية :
وقال وزير التعليم : اذا لم تجد الخبر على موقعنا فهو كاذب واشاعة.