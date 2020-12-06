تطبيق إلكتروني لتسجيل بيانات المعلمين المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 .. عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه استمرارا لمسيرة تطوير منظومة تطوير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، تم طرح تطبيق إلكتروني للمعلمين لتسجيل بيانات المرشحين للعمل رئيس لجنة سير ، و مراقب أول ، و رئيس مركز توزيع كراسات امتحان.
ويمكن لمن يهمه الامر تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الدخول على الرابط التالي :
وبمجرد الدخول على الرابط سيكون مطلوبا من المرشح اتباع الخطوات التالية :
*ادخال كود المعلم
* ادخال الرقم القومي
* ادخال كلمة السر
* الضغط على تسجيل الدخول
ومن جانبها .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لـ موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، فمن المقرر أن تعقد الفرصة الاولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال شهر يونيو 2021، مشيرةً إلى أن التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 تتوقع عقد الفرصة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه ستكون هناك فرصة امتحانية ثانية وفرصة امتحانية ثالثة للتحسين في شهر أغسطس، سيتم تحديد تاريخها في وقت لاحق.
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل الكترونيا، وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت اثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.
وقال وزير التربية والتعليم : أما طلاب الاعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه.
ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الكتاب المفتوح أو الـ أوبن بوك ، مؤكدًا
أن امتحانات الثانوية العامة 2021
ستقيس أسئلتها فهم مخرجات التعلم.
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التشعيب مازال قائما لطلاب الثانوية العامة 2020 ، حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية أن يتشعبوا لـ علمي علوم وعلمي رياضة وادبي دون اي تغيير .
شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021.
وقال وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة قررت اتاحة فرصة امتحان اضافية للطلاب ، وسيتم احتساب المجموع الاعلى .
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية العامة سيخضعون لـ امتحان في شهر يونيو ، مؤكدًا انه سيكون عبارة عن محاولة اولى مثل نظام السات عند طلاب الدبلومة الامريكية ، بحيث يمتحن الطالب في 8 مواد ، ولو حصل الطالب على درجات أقل من المستهدف بالنسبة للطالب في مادتين مثلا ، هنا يمكن للطالب أن يخوض محاولة امتحانية ثانية لتحسين درجاته في مواد معينة مع العلم أن هذه المحاولة ستكون في شهر اغسطس 2020.
وقال الوزير: "ممكن الوزارة توفر للطلاب محاولة ثالثة مثل الامتحانات الاجنبية ، بحيث لا تصبح الثانوية العامة مسألة حياة او موت وبهذا يمكن للمجتهد الذي كان لديه ظروف اثرت عليه في المحاولة الاولى أن يدخل الكلية التي يرغب فيها من خلال حساب نتيجة المحاولة التي حصل فيها الطالب على اعلى الدرجات .