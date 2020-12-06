تطبيق إلكتروني لتسجيل بيانات المعلمين المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 .. عبر هذا الرابط

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل.

ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الكتاب المفتوح أو الـ أوبن بوك ، مؤكدًا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التشعيب مازال قائما لطلاب الثانوية العامة 2020 ، حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية أن يتشعبوا لـ علمي علوم وعلمي رياضة وادبي دون اي تغيير .

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التشعيب مازال قائما لطلاب الثانوية العامة 2020 ، حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية أن يتشعبوا لـ علمي علوم وعلمي رياضة وادبي دون اي تغيير .

شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021.









وقال وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة قررت اتاحة فرصة امتحان اضافية للطلاب ، وسيتم احتساب المجموع الاعلى .









وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية العامة سيخضعون لـ امتحان في شهر يونيو ، مؤكدًا انه سيكون عبارة عن محاولة اولى مثل نظام السات عند طلاب الدبلومة الامريكية ، بحيث يمتحن الطالب في 8 مواد ، ولو حصل الطالب على درجات أقل من المستهدف بالنسبة للطالب في مادتين مثلا ، هنا يمكن للطالب أن يخوض محاولة امتحانية ثانية لتحسين درجاته في مواد معينة مع العلم أن هذه المحاولة ستكون في شهر اغسطس 2020.







