قرارعاجل من التعليم لـ الطلاب الذين أجلوا امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من الالتماسات من بعض الطلاب وأولياء الامور بخصوص الطلاب الذين أجلوا امتحانات الثانوية العامة من العام الدراسي الماضي للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بسبب جائحة فيروس كورونا .





حيث تساءل الطلاب واولياء امورهم خلال تلك الالتماسات عن امكانية عدم احتساب العام الدراسي 2019/2020 من أعوام الانتظام داخل المدرسة.





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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد عرض الامر على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقرر أن يتم التعامل مع العام الدراسي الحالي كسنة استثنائية نظرا للظروق التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا.





حيث وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الطلاب الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 وتغيبوا عن اداء الامتحان في جميع المواد ، إذا كان العام الدراسي الماضي 2019/2020 هو العام الدراسي الاول كطالب منتظم بالمدرسة فيعتبر العام الدراسي الحالي 2020/2021 هو ايضا العام الاول.





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وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه إذا كان العام الدراسي 2019/2020 هو العام الثاني له كطالب منتظم داخل المدرسة (باق للإعادة) فسيعتبر العام الدراسي الحالي 2020/2021 ايضا هو العام الثاني كطالب منتظم.



