قرارعاجل من التعليم لـ الطلاب الذين أجلوا امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من الالتماسات من بعض الطلاب وأولياء الامور بخصوص الطلاب الذين أجلوا امتحانات الثانوية العامة من العام الدراسي الماضي للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بسبب جائحة فيروس كورونا .
حيث تساءل الطلاب واولياء امورهم خلال تلك الالتماسات عن امكانية عدم احتساب العام الدراسي 2019/2020 من أعوام الانتظام داخل المدرسة.
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حيث وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الطلاب الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 وتغيبوا عن اداء الامتحان في جميع المواد ، إذا كان العام الدراسي الماضي 2019/2020 هو العام الدراسي الاول كطالب منتظم بالمدرسة فيعتبر العام الدراسي الحالي 2020/2021 هو ايضا العام الاول.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه إذا كان العام الدراسي 2019/2020 هو العام الثاني له كطالب منتظم داخل المدرسة (باق للإعادة) فسيعتبر العام الدراسي الحالي 2020/2021 ايضا هو العام الثاني كطالب منتظم.
وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة العام الماضي ، أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على السماح للطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة دور أول 2020 ، بتأجيل الامتحانات للعام التالي 2020/2021 على ألا يحسب عام 2019/2020 من ضمن سنوات التقدم المسموح به قانونا وبنفس حالته (منتظم /منازل) شريطة أن يكون له الحق في دخول الامتحان هذا العام ، وعليه قام بعض الطلاب بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالادارة التعليمية التابع لها ، مع إرفاق صورة ضوئية من رقم الجلوس وعليه قام مديريات التربية والتعليم بتجميع تلك الطلبات وإسالها إلى الادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة للحصول على موافقة رئيس قطاع التعليم العام أو من ينوب عنه.