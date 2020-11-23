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فيديوجراف .. ملامح امتحانات الثانوية العامة 2021

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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ياسمين بدوي - اعداد منار شعبان
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل امتحانات المرحلة الثانوية 2020/2021.

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وقال وزير التربية والتعليم إنه تم رفع الكتب في شكل كتب تفاعلية، إضافة إلى إتاحة منصة إدارة التعلم الموجودة منذ سنتين والتي تمت إضافة النواقص لها "الفلسفة، وعلم النفس، واللغات".

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لأول مرة ستتم إتاحة مكتبة الدروس الإلكترونية، وهي مكتبة فيها أفلام في كل المواد المقررة على طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية، لافتًا إلى أنها ستقدم أفلاما مكثفة يقدمها أفضل الأساتذة، وفيها تدريب على الأسئلة الجديدة الخاصة بالثانوية العامة.

وأكد أنه سيشارك في تنفيذ هذه الأفلام أفضل المعلمين، إضافةً إلى خبراء المركز القومي للامتحانات الذين سيساعدون الطلاب على المذاكرة بطريقة تختلف عن طريقة "زمان" ، مشيرًا إلى أن هذه المكتبة ستكون مفيدة جدا لمصر.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود مكتبة أخرى للكتب التفاعلية "الموازية"، قائلًا نحن نحاول أن نبني كتبا تفاعلية من أول رياض الأطفال حتى الثانوية العامة بالصوت والصورة والمواد التفاعلية، مؤكدا أن البداية ستكون بالسنوات الأعلى في المرحلة الثانوية أولا.

وردا على تأثير فيروس كورونا على العام الدراسي الحالي ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التعليم تلتزم بالتنسيق التام مع وزارة الصحة و مع مستشار الرئيس ولجنة ادارة الازمات برئاسة رئيس الوزراء بشأن حماية الطلاب والمعلمين والاداريين من مستجدات فيروس كورونا .

وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية : الوضع الحالي لا يقودنا لإتخاذ قرار بـ إغلاق المدارس ، و سنكتفي بالضوابط التي وضنعناها وأعلناها في اول العام الدراسي الحالي ، للتعامل مع الفصول التي تظهر فيها حالات كورونا

وأضاف وزيرالتعليم : الامور إلى حد كبير مستقرة ، واعداد الاصابات قليلة مقارنة بإجمالي اعداد الطلاب والمعلمين والاداريين في مدارس جمهورية مصر العربية  ، ولكن المشكلة أن بعض اولياء الامور لا يبلغوا عن مرض ابناءهم ويرسلونهم للمدارس ، كما أن بعض المدارس لا تعلن عن الحالات الموجودة لديها لكن الوزارة ترصد كل ذلك بمتابعة لحظية ، و بشكل عام الاحوال منتظمة

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ملامح امتحانات الثانوية العام لعام 2021 منخلال الفيديوجراف التالي.
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