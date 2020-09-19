كم عدد مرات التحسين المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2021 ؟ وزير التعليم يجيب

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا عبر ائتلاف معا نستطيع الذي يضم عددا من اولياء امور طلاب المدارس في مصر ، حول مدى صدور قرار نهائي بإتاحة 3 محاولات للتحسين لطلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد.
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حيث قال وزير التربية والتعليم ، أنه في العام الدراسي الجديد ، سيكون ستكون امتحانات الثانوية العامة إلكترونية ويتم تصحيحه بصورة إلكترونية باستخدام نظام التقييم الجديد.
ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم : لم يتم حتى الان اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد محاولات التحسين التي ستتاح لطلاب الثانوية العامة .
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن شكل التقييم في الثانوية العام 2021.
حيث قال وزير التربية والتعليم ، أنه في العام الدراسي الجديد ، سيكون ستكون امتحانات الثانوية العامة إلكترونية ويتم تصحيحه بصورة إلكترونية باستخدام نظام التقييم الجديد.
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وأضاف وزير التربية والتعليم : سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وأكد أنه سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).
وأضاف وزير التربية والتعليم : سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وأكد أنه سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).