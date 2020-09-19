كم عدد مرات التحسين المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2021 ؟ وزير التعليم يجيب

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ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم : لم يتم حتى الان اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد محاولات التحسين التي ستتاح لطلاب الثانوية العامة .





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن شكل التقييم في الثانوية العام 2021.



حيث قال وزير التربية والتعليم ، أنه في العام الدراسي الجديد ، سيكون ستكون امتحانات الثانوية العامة إلكترونية ويتم تصحيحه بصورة إلكترونية باستخدام نظام التقييم الجديد.





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