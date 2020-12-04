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تعليم

بدء الترويج لـ الغش بالكمامة في الامتحانات على السوشيال ميديا.. والتعليم: سنواجه الغشاشين بالقانون الذي أصدره الرئيس

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:43 م
تحويل الكمامة لوسيلة
تحويل الكمامة لوسيلة للغش
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ياســـمين بدوي
في إطار انشغال الأسر المصرية حاليا بكافة تفاصيل امتحانات طلاب المدارس الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021، بما فيها امتحانات طلاب صفوف النقل بل وامتحانات الشهادات العامة مثل امتحانات الثانوية العامة 2021 وامتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، رصد موقع صدى البلد بدء الترويج لوسيلة الغش جديدة على السوشيال ميديا، تم ابتداعها عن طريق استغلال الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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حيث انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة ، صورة كشفت عن التفكير في محاولة تحويل الكمامة من وسيلة للحماية من كوفيد 19 ، لـ "برشام للغش".

فوفقا للصورة المنشورة .. تم الترويج لإمكانية كتابة اهم اجابات الاسئلة المتوقعة في المنهج على ظهر الكمامة ، على أمل أن يتاح للطالب إمكانية الدخول إلى لجنة الامتحان بـ "كمامة الغش" والاستفادة من المعلومات المكتوبة عليها بكل سهولة وبدون أن يلاحظ أحد.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحانات هذا العام  ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي أو الاعتماد على الآخر.

وقالت وزارة التربية والتعليم: لا مجال للسماح بأي محاولة لـ الغش في الامتحانات هذا العام ، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه الغش بقانون جديد أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية.

ووفقًا للقانون،يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للقانون، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين ، لن تفيد صاحبها هذا العام ولكنها ستضره.

وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ظواهر الغش والتسريب وتصوير الامتحان سوف تحتفي تماما ابتداءا من العام الدراسي الجديد 2021.

حيث قال وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية والتصحيح سيكون إلكتروني ، والاسئلة ستكون اختيار من متعدد ، دون تدخل أي عنصر بشري.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الطالب سيعرف نتيجته بعد الخروج من الامتحان .

وقال : "مفيش عنصر بشري لا في وضع ولا تصحيح وتوزيع الامتحان "

ولفت إلى أن امتحانات الثانوية العامة لن تكون موحدة داخل اللجنة ، بل سيكون 4 نماذج مختلفة عن طريق بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

وأضاف وزير التربية والتعليم : "هانعمل امتحان مش هايتسرب ومش هايتغش" ، وموضوع التسريب والغش هانتهي تماما ، فالكمبيوتر هايفصل امتحان على مسطرة نواتج التعلم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021  لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ، يوم السبت 23 يناير 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول تنفيذا لـ الخريطة الزمنية الرسمية الذي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية ، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لـ اجازة نصف العام ، فمن المقرر أن تكون مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 6 فبراير 2021 ، وتنتهي الخميس 18 فبراير 2021 .

ولفتت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن كل ما سبق ذكره بشأن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول يشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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وكان الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، قد انطلق رسميا يوم السبت 17 أكتوبر 2020 ، إلى الخميس 5 فبراير 2021.
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