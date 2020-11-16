Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هل سيتم حذف أجزاء من المناهج هذا العام... وزير التعليم يجيب

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:50 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
Advertisements
ياسمين بدوي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تحويل الطلاب إلى "نظام المنازل".

وتابع شوق عبر صفحته الرسمية على فيس بوك : "منحت الوزارة السادة أولياء الأمور حرية الاختيار بين ان يكون الطالب طالبا "نظاميا" أو أن يختار التحويل إلى "نظام المنازل" وعليه يتحمل مسؤولية تعليم نفسه ويحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسي الأعلى".

وتابع الوزير :" سوف يتم استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج "بدون محذوفات" حيث وفرنا كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب سواء كانوا يمتلكون باقة انترنت أو لا يمتلكون وكذلك سيتم إتمام"تقييم منضبط" للانتقال إلى الصف الأعلى".

يذكر أن  وزير التربية والتعليم، قال إن المصروفات المدرسية التي يقوم بدفعها الطلاب هي مقابل خدمة تعليمية مميزة تقدم إليهم، مشيرا إلى أن الخدمة التعليمية التي تكون أثناء الجائحة تكون أغلى قبل وجود كورونا.

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القنوات التعليمية الذي تم إنشاؤها كلفت الوزارة ملايين الجنيهات، والمنصات التعليمية كلفت كثيرًا أيضا.

وتابع وزير التربية والتعليم، "مش معني أن الطالب قعد في البيت يبقي معناه أنه ميدفعش المصروفات.. لا دا التكلفة بقيت أكبر بسبب الأشياء اللي بنقوم بتوفيرها للطلاب لإتمام العملية التعليمية".

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الطلاب يأخذون خدمة تعليمية متميزة مقابل دفعهم المصروفات المدرسية، وليس معنى عدم ذهابهم للمدارسة؛ أنهم لن يحصلوا على خدمات تعليمية، بل الخدمات التعليمية ستكون أفضل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التربية والتعليم: إطلاق المناهج عبر القنوات التعليمية بجانب المنصات

وزير التعليم يحسم الجدل.. أحوال المعلمين المادية ستتحسن بحلول غير تقليدية بعيدا عن الحديث عن "أساسي المرتب".. مفيش تعيينات لأصحاب العقود المؤقتة حاليا.. وأسعار مجموعات التقوية ستختلف من مكان لآخر

كل ما تريد معرفته عن قرار تقسيط المصروفات المدرسية لطلاب المدارس الحكومية

طارق شوقي: التليفزيون الأساس في الحصص الدراسية.. وحضور وغياب بالمدارس.. و 1.5 متر المسافة بين كل طالب.. والسناتر لا تنتمي لمنظومة التعليم

نائب وزير التعليم يتفقد مدارس الجيزة.. حجازي: أتمنى أن يكون عاما دراسيا سعيدا وموفقا

وزير التعليم: مفيش فصال في دفع المصاريف والعقد شريعة المتعاقدين ولا تهاون مع المخالفين.. حالات كورونا في المدارس قليلة جدا.. وتعرضنا لمحاولات سرقة ملكية كتبنا المدرسية مع بدء الدراسة وسندافع عن حقنا

ترشيحاتنا

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

أهم الأخبار .. محمد صلاح في موقف طريف مع عروسين داخل الحجر.. تسجيل 220 حالة جديدة لفيروس كورونا ..قرار عاجل من مترو الأنفاق

عزلت نفسي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا منذ شهور

قرار عاجل من مترو الأنفاق يتم تطبيقه من السبت القادم.. تفاصيل

تبث من بيروت.. إعلامي لبناني يحذر من قنوات حوثية تبث سمومها ضد مصر والسعودية

لماذا سمي شهر ربيع الآخر بهذا الاسم؟.. معلومات لا يعرفها الكثير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمقلوب.. شاهد صدمة عروس بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت.. صور

اتهمها بالخيانة.. زوج في حالة سكر يطعن زوجته أثناء نومها.. تفاصيل

على الهواء.. شاهد العاصفة تطيح بوزير الصحة البريطاني في حزب العمل.. فيديو