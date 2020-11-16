هل سيتم حذف أجزاء من المناهج هذا العام... وزير التعليم يجيب

وتابع الوزير :" سوف يتم استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج "بدون محذوفات" حيث وفرنا كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب سواء كانوا يمتلكون باقة انترنت أو لا يمتلكون وكذلك سيتم إتمام"تقييم منضبط" للانتقال إلى الصف الأعلى".

يذكر أن وزير التربية والتعليم، قال إن المصروفات المدرسية التي يقوم بدفعها الطلاب هي مقابل خدمة تعليمية مميزة تقدم إليهم، مشيرا إلى أن الخدمة التعليمية التي تكون أثناء الجائحة تكون أغلى قبل وجود كورونا.





وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القنوات التعليمية الذي تم إنشاؤها كلفت الوزارة ملايين الجنيهات، والمنصات التعليمية كلفت كثيرًا أيضا.





وتابع وزير التربية والتعليم، "مش معني أن الطالب قعد في البيت يبقي معناه أنه ميدفعش المصروفات.. لا دا التكلفة بقيت أكبر بسبب الأشياء اللي بنقوم بتوفيرها للطلاب لإتمام العملية التعليمية".





وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الطلاب يأخذون خدمة تعليمية متميزة مقابل دفعهم المصروفات المدرسية، وليس معنى عدم ذهابهم للمدارسة؛ أنهم لن يحصلوا على خدمات تعليمية، بل الخدمات التعليمية ستكون أفضل.