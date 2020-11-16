كلام نهائي .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة والامتحانات مع موجة كورونا الثانية

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إجابات واضحة لكافة الاسئلة التي أثارت جدل أولياء الامور خلال الايام الأخيرة .









وضح فيروس كورونا في المدارس و قرارات الغلق

حيث قال وزير التربية والتعليم : لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين ، لافتا إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة في مدارس مصر.





وأضاف وزير التربية والتعليم : أن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار "إحترازي" لعدم المجازفة ، وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الامور ، لأن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الابناء.





هل سيتم تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية قريبا ؟

أكد وزير التربية والتعليم ، أن أى قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم





وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم طرح هذا القرار على الاطلاق هذا العام الدراسي.





تحويل الطلاب لنظام المنازل بسبب كورونا

أعلن وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة قد منحت أولياء الأمور حرية الاختيار بين ان يكون الطالب هذا العام طالبا "نظاميا" يدرس في مدرسته بشكل طبيعي ، أو أن يختار التحويل إلى "نظام المنازل" في حالة خوفه من كورونا ، ولكن عليه هنا أن يتحمل مسؤولية تعليم نفسه طوال العام الدراسي الحالي ، ثم يحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسي الأعلى.









توفير مصادر تعلم إضافية لطلاب المدارس هذا العام

قال وزير التربية والتعليم ، إن الدولة توفر هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة ما بين قنوات تلفزيونية عالية المستوي لجميع المواد ، و مجموعات التقوية ، وإتاحة امكانية الحضور الجزئي بالمدارس ، و اتاحة منصة التعلم للمرحلة الثانوية على التابلت ، وإتاحة منصة "ذاكر" لكل الصفوف الدراسية ، ومنصة إدمودو للفصول الافتراضية ، ومنصة البث المباشر، ثم منصة دروس الكترونية لمراجعات الاعدادية حتى الثانوية العامة ، وأخيرا منصة الكتب التفاعلية.









حقيقة حذف اجزاء من المناهج لتخفيفها بسبب كورونا

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إستكمال العام الدراسي وتغطية المناهج "بدون محذوفات"، [سواء كان ممكنا أن نحضر في المدارس أو في حالة حظر كلي]





وقال وزير التربية والتعليم : لقد وفرنا كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب سواء يملكون انترنت أو لا يملكون وكذلك سيتم اتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى.





نظام امتحانات الثانوية العامة 2021

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب المرحلة الثانوية سيتمكنون هذا العام من أن يدخلوا الامتحانات بنظام الأوبن بوك او الكتاب المفتوح ، مشيرًا إلى أن الطالب سيكون من حقه أن يدخل الامتحان ومعه كتاب الوزارة القديم "نسخة العام الماضي" أو مطبوعا من ال pdf الموجود على موقع الوزارة.









هل تقرر إلغاء أسئلة القصة و الاسئلة المقالية من الامتحانات هذا العام ؟

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن القصة والاسئلة المقالية موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات ما عدا الثانوية العامة"





وأضاف وزير التربية والتعليم : ينبغي دراسة القصة والالمام بالاسئلة المقالية في الامتحانات ، ولكن لن يتضمن الامتحان النهائي في الثانوية العامة (فقط) أسئلة تقتضي الكتابة بالقلم حتى نتمكن من تصحيح امتحانات الثانوية العامة تصحيحًا إلكترونيًا كاملًا بدون عنصر بشري تحقيقًا للعدالة ومنعًا للتظلمات.





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حالات كورونا في المدارس لم تتعدَ منذ بدء الدراسة حتى الآن 300 حالة فقط لا غير.





وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات تليفزيونية، إن العدد يؤكد أن الوضع مطمئن جدا، لأن نسبة الإصابة قليلة جدا مقارنة بإجمالي عدد الطلاب في مصر البالغ عددهم 23 مليون طالب و2 مليون معلم وإداري.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انعقاد مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين.





وأوضح طارق شوقي، أنه من المقرر أن يتم عبر المؤتمر الصحفي، إعلان البدء في تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس علي مستوي الجمهورية.





كان ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالاهتمام باللياقة البدنية لطلاب المدارس.





ويستهدف مشروع رفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس علي مستوي الجمهورية ، كل الفئات الطلابية بجميع الصفوف الدراسية الابتدائية والاعدادية والثانوية .

وسيتم السماح للطلاب للتسجيل في المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس علي مستوي الجمهورية إلكترونيا عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع عقد 18 اختبارا بدنيا، وعقب انتهاء الاختبارات لكل مرحلة دراسية بالمدارس ، سيتم تشكيل منتخب بكل محافظة من كل المراحل الدراسية، وبعدها تتنافس المنتخبات في كل الرياضات البدنية على مستوى الجمهورية ، وفي نهاية المشروع سيتم صرف جوائز قيمة .



جدير بالذكر أنه قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2020/2021 بأيام ، كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، قد تحدث عن الاهتمام باللياقة البدنية والتربية الرياضية للطلاب داخل المدرسة، حيث قال :





- كل مدرسة تحدد إلغاء طابور الصباح من عدمه حسب الكثافة.





- التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل.



