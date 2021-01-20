محافظ القليوبية: تطوير الميادين العامة للقضاء على العشوائيات.. صور



ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتسليمه طبقا للموعد المحدد.



جدير بالذكر أن محافظ القليوبية قد أشرف على مدار الشهور الماضية على العديد من الحملات لرفع الإشغالات من تلك المنطقة، حيث تم رفع الباعة الجائلين منها بعد تواجدهم لعدة سنوات.







وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية متواصلة بمدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية تفقد خلالها عدد 11 مشروعا في قطاعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي والصحة بتكلفة إجمالية تتخطى الـ 3 مليارات جنيه.





جاءت الجولة بهدف متابعة المشروعات التي تجرى علي أرض المحافظة لدفع الأعمال والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل العقبات لتسليمها وإدخالها الخدمة.



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء طريق جديد علي الرياح التوفيقي موازي لطريق بنها المنصورة بطول 17 كيلو مترا في نطاق مدينتي بنها وكفر شكر بتكلفة 2 مليار جنيه ، حيث يتكون الطريق من 3 حارات مرورية بعرض 16 مترا بالإضافة إلى طريق خدمة بعرض 5 متر وسيتم ربطه بشبكة الطرق القومية (طريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي ) من خلال مطالع ومنازل تخدم القادم من القاهرة وبلبيس ومحافظات الدلتا والمتجه إلى المنصورة.



وتابع المحافظ الجولة بمدينة قليوب حيث تفقد المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير كوبري مشاة قرية سنديون على الطريق الزراعي، حيث كان الأهالي قد تقدموا بشكوى من تهالك سلم الكوبري من الجانب الأيمن وعلى الفور قام المحافظ بالتنسيق مع السيد المهندس رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء سلم لكوبري المشاة يراعى فيه تناسبه لاستخدام كبار السن.



وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للكوبري وشدد على سرعة الانتهاء منه تسليم المشروع، حيث يمثل الكوبري أهمية حيوية لمواطني سنديون كما وجه المحافظ رئيس المدينة بمتابعة المشروع وتذليل أي عقبات تعترض تسليمه في المواعيد المحددة.



وقال الهجان إن التطوير يشمل رصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك وتركيب بالوعات شفط الأمطار بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وذلك لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.