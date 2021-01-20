أغنى رجل في العالم يوصي باستخدامه.. إليك كيفية عمل تطبيق سيجنال

أوصى قطب التكنولوجيا الشهير أيلون ماسك Elon Musk، والمعروف بأغني رجل في العالم، في تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر يوم 7 يناير الجاري، باستخدام تطبيق المراسلة الفورية سيجنال المشفر Signal ، بعد إنتقاده لشركة "فيسبوك" بسبب سياسة خصوصية تطبيق "واتساب" الجديدة.





وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، أعاد "جاك دورسي" الرئيس التنفيذي لشركة تويتر مشاركة التغريدة إيلون ماسك، وبعد فترة وجيزة من تغريدة ماسك، نشرت شركة سيجنال بأنها تعمل على التعامل مع زيادة المستخدمين الجدد.





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وقد أدت التغريدات القصيرة التي أوصى بها مشاهير التقنية إلى ثقة مئات الملايين من مستخدمي "واتساب" في تطبيق سيجنال والذي تم تنزيله ما يقرب من 1.3 مليون مرة يوم الاثنين 11 يناير، وفقًا لبيانات من شركة Apptopia، والذي تم تنزيله بمعد 50 ألف مرة يوميا قبل تغريدة ماسك.









ما هو تطبيق سيجنال، وكيف يعمل؟





سيجنال Signal هو تطبيق تثبيت نموذجي، يمكنك إرسال الرسائل القصيرة من خلاله بنقرة واحدة، يركز على الخصوصية متاح لأجهزة آيفون وآيباد وأندرويد وWindows و Mac و Linux، يعتمد على بروتوكول التشفير من طرف إلى طرف ZRTP، تم إطلاقه لأول مرة في عام 2014، ويتشابه في طريقة عمله مثل تطبيقات المراسلة النصية العادية.





وهو تطبيق مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة مؤسسة Signal Foundation غير الربحية مجانًا، وقد اشتهر باستخدامه لسنوات من المؤيدين المشهورين لخصوصية إدوارد سنودن وبريان أكتون.





وتتمثل الوظيفة الرئيسية لتطبيق سيجنال في أنه يمكنه إرسال رسائل نصية وفيديو وصوت وصورة محمية بواسطة التشفير من طرف إلى طرف، يمكنك أيضًا استخدامه لإجراء مكالمات صوتية ومرئية سواء فردية أو جماعية.





ويعد التشفير من طرف إلى طرف بسيط على عكس تطبيقات رسائل SMS العادية، فإنه يقوم بتجميع رسائلك قبل إرسالها ويفككها فقط للمستلم الذي تم التحقق منه، وهذه التقنية تمنع وكالات إنفاذ القانون ومشغلى شبكات الهاتف المحمول والمتسللين من القدرة على قراءة محتويات رسائلك حتى عند اختراقها.





وبالنسبة للخصوصية، يتيح سيجنال لمستخدميه إلى جانب خاصية التشفير عرض خاصا لعدم تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين، فهو يمنحك خيارات خصوصية ممتدة على الشاشة، بما في ذلك الأقفال الخاصة بالتطبيقات والنوافذ المنبثقة الفارغة للإشعارات وأدوات مكافحة المراقبة التي تشوه الوجه والرسائل المختفية مما يجعله يتربع على عرش تطبيقات المراسل الفورية من حيث الخصوصية والأمان.





كيفية الاشتراك بتطبيق سيجنال:





1. بعد تثبيت التطبيق على هاتفك الذكي، افتحه ثم انقر على زر متابعة.





2. امنح التطبيق الأذونات الضرورية مثل الوصول إلى جهات الاتصال على هاتفك.





3. أدخل رقم الهاتف الذي تريد استخدامه لتطبيق Signal، وانتظر بضع ثوانٍ حتي يتم التحقق منه.





4. بمجرد التحقق من رقم الحساب، أدخل اسمك وانقر فوق التالي لإنهاء الإعداد.