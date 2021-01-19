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تكنولوجيا

رغم سيطرة WeChat.. عمليات تحميل هائلة لتطبيقي سيجنال وتليجرام في الصين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:01 ص
عمليات تحميل هائلة
عمليات تحميل هائلة لتطبيقى سيجنال وتيليجرام فى الصين
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ندى على
شهدت الصين عمليات تحميل هائلة لتطبيقى سيجنال وتليجرام ، بعد أزمة سياسة الخصوصية التي أعلن عنها تطبيق واتسآب والتي أدت إلى ما يشبه الهجرة العالمية الإلكترونية إلى التطبيقات المنافسة، منذ قرار واتسآب بمشاركة بيانات المستخدمين مع تطبيق فيسبوك. 

وبحسب موقع TechCrunch فإنه على الرغم من أن تطبيق الدردشة WeChat وى شات لديه سيطرة كبيرة فى الصين، إلا أن تطبيقات سيجنال وتليجرام شهدت زيادة بنسبة 500% في أيام معدودة. 


ووفقا لـ Sensor Tower فإن تطبيق تيليجرام قد شهد حوالى 2.7 مليون عملية تحميل، فيما شهد تطبيق سيجنال حوالى نصف مليون عملية تحميل، حيث تعتب هذه الخطوة غريبة بعض الشيء بسبب سيطرة التطبيقات الصينية على سوق التطبيقات فى الصين. 

وعلى المستوى العالمى فقد تجاوز تطبيق الدردشة سيجنال 50 مليون عملية تحميل على متجر تطبيقات جوجل Play Store ، وذلك بعد تحقيقه 25 مليونا فى 72 ساعة فقط من القرارات التى اتخذها تطبيق واتسآب والتى أدت لهجر المستخدمين له. 

كما تجاوز تطبيق تيليجرام أيضا 25 مليون جديد فى 72 ساعة، ولكن استطاع سيجنال التفوق فى الاستمرار وحصد الكثير من عمليات التحميل.

ومنذ يومين، نشر تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp "ستورى" عاجلة لجميع مستخدميه، يشرح فيها أن التطبيق لا يقوم بمشاركة البيانات الخاصة بالمستخدمين مع تطبيق فيسبوك، خاصة جهات الاتصال الخاصة بمستخدميه فى التطبيق والتى تشمل أرقام هواتف المستخدمين على التطبيق، بالإضافة إلى أنه لا يقوم بمشاركة الموقع الجغرافى كما لا يقوم بحفظ البيانات الخاصة بالموقع.
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