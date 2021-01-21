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اقتصاد

التموين: تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات السجل التجارى

الخميس 21/يناير/2021 - 02:35 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات السجل التجارى من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى  يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة، حيث تتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نيابة عن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، برفقة المهندس وليد محمد رسمي،  رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والإنتاج الحربى.
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