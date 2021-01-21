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رياضة

20 لاعبا فى معسكر سموحه لمواجهة بيراميدز

الخميس 21/يناير/2021 - 05:58 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
اختار أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه 20 لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز والمقرر إقامتها على ملعب استاد الإسكندرية فى الثانية والنصف من مساء الغد.

واللاعبون الذين وقع عيهم الإختيار هم:
الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمود البدرى، أطهر الطاهر، أحمد حمص، محمود حليمو، علي غزال، محمد كناريا، محمود حليمو، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، ديريك تسيبامبى، حسام حسن، محمد طلعت.

وكان الجهاز الطبى قد اعلن سلبيه المسحه وشفاء جميع اللاعبين من فيروس كورونا.
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