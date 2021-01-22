روح الخل لعلاج الأمراض الجلدية نهائيا

تعتبر روح الخل لعلاج الأمراض الجلدية المختلفة، من أبرز علاجات الأكزيما، ويمكن تؤدي الإكزيما إلى ظهور بقع جافة ومتشققة ومثيرة للحكة في الجلد وقد تكون مؤلمة، ومع مزيد الأبحاث وجد أن الخل علاج طبيعي فعال للأمراض الجلدية.
قد تحسن المواد الحمضية أعراض اضطرابات الجلد، بما في ذلك الإكزيما، من خلال المساعدة في استعادة مستوى حموضة الجلد، والجلد حمضي بشكل طبيعي ، ما يساعده على الحماية من العدوى البكتيرية.
وجدت دراسة أجريت على الفئران أن استخدام كريم أساسه الخل ساعد في الحفاظ على درجة حموضة الجلد ومنع تطور آفات الأكزيما، لا يزال يتعين على الباحثين التحقيق في هذه التأثيرات على البشر.
وخلص مؤلفو دراسة إلى أن الصابون والمنظفات شديدة القلوية، أو الأساسية ، يمكن أن تهيج الجلد وتؤدي إلى تفاقم الأكزيما.
تجربتي مع روح الخل
استخدام الخل لعلاج الأمراض الجلدية بخطوات بسيطة، نستعرضها خلال السطور التالية.
إضافته إلى حمام دافئ : اخلطي كوبين من خل التفاح مع حمام دافئ، ثم انقعيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي الجسم بالماء البارد.
استخدامه في غلاف مبلل للجسم : امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ، اغمس قطعة قماش قطنية نظيفة أو شاش أو منشفة ورقية في الخليط، ولف هذا حول المنطقة المصابة بالأكزيما.
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روح الخل لعلاج الزوائد الجلدية
1- انقع قطعة قطن في خل التفاح.
2- ثبت القطنة على الزوائد الجلدية بضمادة.
3- قم بإزالته بعد 10 إلى 15 دقيقة.
4- اغسل المنطقة بالصابون والماء الدافئ
5- اترك المنطقة تجف - لا تضع ضمادة على الزوائد الجلدية.
6- كرر يوميا لمدة أسبوعين.
المراجع من موقع medicalnewstoday