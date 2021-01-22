ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

روح الخل لعلاج الأمراض الجلدية نهائيا

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:04 ص
روح الخل لعلاج الأمراض
روح الخل لعلاج الأمراض الجلدية نهائيا
Advertisements
حياة عبد العزيز
تعتبر روح الخل لعلاج الأمراض الجلدية المختلفة، من أبرز علاجات الأكزيما، ويمكن تؤدي الإكزيما إلى ظهور بقع جافة ومتشققة ومثيرة للحكة في الجلد وقد تكون مؤلمة، ومع مزيد الأبحاث وجد أن الخل علاج طبيعي فعال للأمراض الجلدية.

قد تحسن المواد الحمضية أعراض اضطرابات الجلد، بما في ذلك الإكزيما، من خلال المساعدة في استعادة مستوى حموضة الجلد، والجلد حمضي بشكل طبيعي ، ما يساعده على الحماية من العدوى البكتيرية.

وجدت دراسة أجريت على الفئران أن استخدام كريم أساسه الخل ساعد في الحفاظ على درجة حموضة الجلد ومنع تطور آفات الأكزيما، لا يزال يتعين على الباحثين التحقيق في هذه التأثيرات على البشر.

وخلص مؤلفو دراسة إلى أن الصابون والمنظفات شديدة القلوية، أو الأساسية ، يمكن أن تهيج الجلد وتؤدي إلى تفاقم الأكزيما.

تجربتي مع روح الخل 
استخدام الخل لعلاج الأمراض الجلدية بخطوات بسيطة، نستعرضها خلال السطور التالية.

إضافته إلى حمام دافئ : اخلطي كوبين من خل التفاح مع حمام دافئ، ثم انقعيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي الجسم بالماء البارد.

استخدامه في غلاف مبلل للجسم : امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ، اغمس قطعة قماش قطنية نظيفة أو شاش أو منشفة ورقية في الخليط، ولف هذا حول المنطقة المصابة بالأكزيما.


روح الخل لعلاج الزوائد الجلدية 
1- انقع قطعة قطن في خل التفاح.
2- ثبت القطنة على الزوائد الجلدية بضمادة.
3- قم بإزالته بعد 10 إلى 15 دقيقة.
4- اغسل المنطقة بالصابون والماء الدافئ
5- اترك المنطقة تجف - لا تضع ضمادة على الزوائد الجلدية.
6- كرر يوميا لمدة أسبوعين.

المراجع من موقع medicalnewstoday
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاجات منزلية للإكزيما بالفازلين والعسل

علاج البشرة الجافة في الشتاء.. بالوصفات والأعشاب

من مطبخك.. 6 علاجات طبيعية للأكزيما

كيفية التخلص من علامات الجلد

بدون جراحة.. حيلة سريعة تخلصك من الزوائد الجلدية

افضل علاج للاكزيما .. ارتاح من المعاناة بحيل طبيعية ودوائية

ترشيحاتنا

رفضه الأهلي من قبل.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن صفقة انضمام بواليا للفريق

أحمد السيد عن تفويت النحاس لمباراة الأهلي: لو الموضوع صح.. اللعيبة كانت فضحته

الزمالك يوافق على إقامة معرض لمنتجات الوادي الجديد بمقر النادي

بايدن يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة فتح المدارس في أمريكا

احذر.. 10 معتقدات خاطئة للوقاية من فيروس كورونا

نشوى مصطفى تعبر عن استيائها من تصرف أحد معدي البرامج التلفزيونية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في نص ساعة.. دراسة تكشف عن تمرين رياضي ترفيهي ينسف الدهون

بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه

روح الخل لعلاج الأمراض الجلدية نهائيا