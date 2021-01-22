روح الخل لعلاج الأمراض الجلدية نهائيا

تؤدي الإكزيما إلى ظهور بقع جافة ومتشققة ومثيرة للحكة في الجلد وقد تكون مؤلمة، ومع مزيد الأبحاث وجد أن الخل علاج طبيعي فعال للأمراض الجلدية.

قد تحسن المواد الحمضية أعراض اضطرابات الجلد، بما في ذلك الإكزيما، من خلال المساعدة في استعادة مستوى حموضة الجلد، والجلد حمضي بشكل طبيعي ، ما يساعده على الحماية من العدوى البكتيرية.





وجدت دراسة أجريت على الفئران أن استخدام كريم أساسه الخل ساعد في الحفاظ على درجة حموضة الجلد ومنع تطور آفات الأكزيما، لا يزال يتعين على الباحثين التحقيق في هذه التأثيرات على البشر.



