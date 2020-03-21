هل الخل معقم.. حقائق عن غسل وتعقيم المنتجات بعد التسوق

"الصحة" السعودية اليوم السبت عبر حسابها في "تويتر" انه لا يوجد توصيات خاصة ب تعقيم منتجات التسوق فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد على وجه التحديد، ولكن ينبغي الاستمرار على الإجراءات الروتينية المعروفة عند التعامل معها؛ مثل: "غسل الخضراوات والفواكة جيدًا بالماء والصابون، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس المعلبات كسائر الأسطح والأشياء التي يكثر لمسها".

نشرت وزارة





وأضافت: "فيروس كورونا الجديد ينتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من المصابين، بشكل مباشر أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس"





وحول جدوى غسل الخضار بالخل، قالت الوزارة "لا يوجد دليل علمي قاطع يفيد بفعالية وأمان استخدام الخل للتعقيم، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية.