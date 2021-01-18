أدوية كحة للمرضعات وأفضل المضادات الحيوية

تعتمد التفاعلات العكسية عند الرضع من تناول الأم للأدوية بشكل كبير على كمية الحليب التي يستهلكها الرضيع، وتوقيت الرضاعة الطبيعية فيما يتعلق بالجرعات، وجرعة الدواء، وفاصل الجرعات، ومدة العلاج. ادوية كحة للمرضعات يمكن أن تكون خطرًا على الصحة إذا تم تناولها بإفراط، و





وعند تناول الأدوية، يجب توجيه الأمهات المرضعات إلى تناول أدويتهن بعد الرضاعة الطبيعية، بأقل جرعة فعالة ولأقصر مدة، وبشكل عام هناك القليل من البيانات من الدراسات البشرية حول استخدام مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان ومنتجات السعال أثناء الرضاعة الطبيعية.





وخلصت الدراسات التي أجريت على السودوإيفيدرين وتريبروليدين ولوراتادين في البشر إلى أن المستويات المنخفضة من كل دواء قد تصل إلى الرضيع الذي يرضع من الثدي، نظرًا لأن التريبروليدين والسودوإيفيدرين يعتبران متوافقين مع الرضاعة الطبيعية بواسطة AAP، يجب أن يكون هذان الدواءان هما الخيار الأول.





يعتبر الكودايين متوافقًا مع الرضاعة الطبيعية من قبل AAP، وسيكون خيارًا مقبولًا للاستخدام قصير المدى كمثبط للسعال، من المهم ملاحظة أن العديد من منتجات السعال والبرد السائلة تحتوي على الكحول، بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من المنتجات المركبة عبارة عن مزيج من مضادات الهيستامين ومزيل الاحتقان وقد تحتوي أيضًا على الأسبرين أو الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين أو الكافيين.





ومن الأفضل للأمهات المرضعات تناول الأدوية الضرورية فقط وتجنب مثل هذه المنتجات المركبة، حيث تعتبر AAP الكحول ، والأسيتامينوفين ، والإيبوبروفين، والكافيين المتوافقة مع الرضاعة الطبيعية.





ويرتبط الأسبرين بآثار سلبية كبيرة على بعض أطفال المرضعات، وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإعطاء الأسبرين للأمهات المرضعات بحذر، ويجب على الأمهات اللواتي يتناولن منتجات السعال والبرد مراقبة الأحداث الضارة عند أطفالهن الذين يرضعون من الثدي، وقد يعاني الأطفال الرضع من تحفيز متناقض للجهاز العصبي المركزي من مضادات الهيستامين والتهيج والأرق من مزيلات الاحتقان.





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علاج نزلات البرد أثناء الرضاعة

وكشفت تقارير أنه يمكن علاج نزلات البرد أثناء الرضاعة بالطرق الطبيعية، حيث هناك عدد من الحالات لا يصح معها تناول الأدوية حتى لايحدث مضاعفات عنها.





ومن خلال السطور التالية نستعرض أفضل طرق لـ علاج نزلات البرد أثناء الرضاعة.

1- شرب عصير الليمون الساخن مع العسل . 2- الغرغرة بالماء المالح. 3- الغرغرة بشاي البابونج.

أفضل مضاد حيوي للمرضعات

ووفقا لموقع " breastfeedingnetwork"، نستعرض أفضل مضاد حيوي للمرضعات وهي :





أموكسيسيلين، أموكسيل. أزيثروميسين، زيثروماكس. سيفاكلور، Distaclor. سيفوروكسيم، زينات. سيفاليكسين، سيفالكسين، كيفلكس. سيفرادين، فيلوسيف. كلاريثروميسين، Klaricid. Co-amoxiclav Augmentin. فلوكلوكساسيللين، فلوكلوكساسيلين + أمبيسلين ، ماجنابين.





المراجع من موقع pubmed



