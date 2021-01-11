علاج وضع اليد في الفم عند الأطفال

إذا كان الطفل الذي يضع يده في الفم يبلغ من العمر 3 سنوات أو أكثر فقد حان الوقت للتخلص من هذه العادة، لكن معظم الأطفال الصغار غير مهتمين بالتخلي عن مصدر دائم للمتعة، إذا انتظرت وقتًا طويلًا لإيقاف مص الإبهام والأصابع عن الأطفال يمكن لطفلك إجراء تغييرات دائمة في شكل فكه وعضته وأسنانه ويمكن أن يتأثر الكلام أيضًا ، وسيحتاج العديد من مصاصي الإبهام إلى علاج النطق، حيث يعتبر مص الإبهام والأصابع أمرًا طبيعيًا في فترة حديثي الولادة ووسيلة مهمة للأطفال حتى يتمكنوا من تهدئة أنفسهم ومع ذلك ، بمجرد أن يبلغ طفلك 3 سنوات ، حان الوقت للتخلص من هذه العادة.





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أكد موقع childrensmd ، أن في عمر 3-4 سنوات يكون لدى العديد من الأطفال الذين يمصون الإبهام والأصابع فجوة بين أسنانهم العلوية والسفلية وقد تغير نمو الفك مما يتسبب غالبًا في مشاكل بالكلام و النطق، كما أن عضلات لسانهم لا تتطور بشكل صحيح مما يجعل الكلام مثل "ث" و "ث" صعبًا.





اسم دواء لمص الإصبع

أوضح موقع healthline، إذا كان طفلك يمص يده بسبب آلام التسنين فقدم له لعبة تسنين أو منشفة باردة أو مغذي مجمّد، يمكنك أيضًا أن تختار إعطاؤهم دواءً آمنًا بدون وصفة طبية ، مثل أسيتامينوفين الرضع أو إيبوبروفين ، حسب الحاجة خاصةً إذا كان التسنين يتعارض مع نومهم.





طفلي عمره خمس سنوات يضع يده في فمه

تحدث إلى طفلك عن مص الإبهام من المرجح أن تنجح في إيقاف هذه العادة إذا أراد طفلك التوقف وساعد في اختيار الطريقة المتبعة.

أحيانًا يكون عدم الاهتمام بمص الإبهام كافيًا لوقف هذا السلوك خاصةً إذا كان طفلك يستخدم مص الإبهام لجذب الانتباه إذا لم يكن تجاهلها فعالًا ، فجرّب أحد الأساليب التالية:

-استخدم التعزيز الإيجابي: امدح طفلك أو قدم مكافآت صغيرة مثل قصة إضافية قبل النوم أو رحلة إلى الحديقة عندما لا يمص إبهامه حدد أهدافًا يمكن تحقيقها ، مثل عدم مص الإبهام قبل النوم بساعة، ضع ملصقات على التقويم لتسجيل الأيام التي نجح فيها طفلك في تجنب مص الإبهام.

-حدد المحفزات: إذا كان طفلك يمص إبهامه استجابةً للتوتر ، فحدد المشكلة الحقيقية ووفر الراحة بطرق أخرى مثل عناق أو كلمات مطمئنة يمكنك أيضًا إعطاء طفلك وسادة أو حيوانًا محشوًا للضغط عليه.

-قدم تذكيرات لطيفة: إذا كان طفلك يمص إبهامه دون تفكير وليس كوسيلة لجذب الانتباه ذكّره بلطف بالتوقف، لا تأنيب طفلك أو تنتقده أو تسخر منه وفقا لموقع mayoclinic.





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كيفية منع الطفل الرضيع من وضع إصبعه في فمه

ليس عليك فعل أي شيء عندما يضع الطفل يده في فمه باستثناء إطعامه إذا كان ذلك بمثابة إشارة جوع! ومع ذلك ، قلنا لك أنه شكل من أشكال التواصل غير اللفظي ، لذا فإن طريقة استجابتك تعتمد على ما يخبرك به طفلك.

الطفل الذي اكتشف يديه مؤخرًا ليس بعيدًا عن العثور على أشياء أخرى ملقاة حوله ، لذا تأكد من أنك قد قمت بتثبيت الأطفال، من المحتمل أن يكون الوصول إلى الاستيلاء على الأشياء إحدى مراحل نموهم التالية، هذه أيضًا فرصة رئيسية لتعريفهم بالألعاب الحسية الممتعة مثل الخشخيشات ، والحشو المجعد ، والكتب المصنوعة من القماش.

إن مص اليدين لتهدئة النفس أو تخفيف الملل ليس حالة طارئة ، لكنك لا تريدين أن يصاب طفلك بالضيق، حاول التفكير في السبب الجذري، هل يواجهون صعوبة في النوم بمفردهم؟ هل تم تحفيزهم بشكل مفرط؟ هل حان الوقت لارتداء ملابس الأطفال بدلًا من الاعتماد على العبوة؟ في هذه الحالات ، قد تكون اللهاية مفيدة أيضًا.





معنى وضع الرضيع يده في فمه

لفهم سبب مص طفلك ليده عليك القيام ببعض الأعمال البوليسية، سيعتمد السبب على عمرهم وما هي مراحل التطور الأخرى التي يمرون بها. فيما يلي التفسيرات الأكثر شيوعًا...

جوع

في أشهر الولادة قد يحاول الطفل الذي يمص يده إخبارك بأنه جائع فكر في الأمر: في كل مرة يمصون فيها زجاجة أو حلمة ، يحصلون على الطعام! إنها غريزة مص طبيعية على غرار التجذير تهدف إلى إرشادك إلى أن الوقت قد حان لإطعام آخر، وقد يفتح طفلك أيضًا فمه ويغلقه أو يضرب شفتيه لإعلامك بأنه مستعد لتناول الطعام.





التهدئة الذاتية

قد يكون مص اليد علامة على تهدئة النفس، غالبًا ما ينام الأطفال الصغار على الثدي أو الزجاجة ، لذلك قد يربطون رد فعل المص مع المراحل الأولى من النوم ويمصون أيديهم لمساعدتهم على الاسترخاء ، قد ترى أيضًا أطفالًا أكبر سنًا في نطاق 7 إلى 8 أشهر يمتصون أيديهم أو أصابعهم لنفس السبب: إنه ينتج إحساسًا مهدئًا يريحهم.

-التسنين

يبدأ معظم الأطفال في التسنين ما بين 4 و 7 أشهر من العمر لذا في حين أنه من المحتمل أن تستبعدوا ذلك بالنسبة لمولود جديد ، فمن المؤكد أن ذلك قد يتسبب في أن يمص طفلك الأكبر سنًا أيديهم أو قبضتهم أو أصابعهم. اللثة تؤلمهم وفرك شيء على تلك البقع المؤلمة يشعر بالراحة!

إذا كان طفلك يسيل لعابه كثيرًا ، أو يتصرف بسرعة أكبر من المعتاد ، أو يستيقظ بشكل متكرر فربما يكون من الآمن افتراض اللوم على التسنين.

-استكشاف

يبدو غريبًا أن تكون الأيدي مصدرًا للترفيه ولكن بالنسبة لطفل صغير في عمر شهرين أو ثلاثة أشهر، فإن الأيدي رائعة، يبدأ الأطفال في هذا العمر للتو في اكتشاف أن لديهم هذه الأدوات المفيدة للغاية المرتبطة بأجسادهم بحيث يمكنهم التلويح حولها والتقاط الأشياء بها والتقاطها في أفواههم.

إنهم يكتشفون أيضًا حواسهم ويتعلمون أن الأشياء المختلفة لها أذواق وقوام ودرجات حرارة مختلفة. كل هذا مثير للسخرية بالنسبة للإنسان الجديد.





-الملل

عادة ما يكون لدى الأطفال حديثي الولادة جدول مزدحم بالأكل والتبرز والبكاء والنوم، ولكن بمجرد أن يبدأ طفلك في قضاء المزيد من الوقت مستيقظًا كل يوم قد يشعر بإحساس جديد تمامًا هو الملل.

من الصحي أن يقضي طفلك بعض الوقت الخاضع للإشراف خارج ذراعيك ، مثل الجلوس في مقعد نطاط أو قلم اللعب. في النهاية ، على الرغم من ذلك ، سوف يتعبون من قضاء الوقت بعيدًا عنك.

قد يرسل الطفل الذي يمص يده إشارة تهدئة ذاتية مفادها أنه بحاجة إلى تغيير المشهد.





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مخاطر وضع يد الطفل في فمه

لا يوجد شيء خاطئ أو سيء بطبيعته حول مص طفلك ليده أو أصابعه ومع ذلك ، يجب عليك التأكد مما يلي:

يدا طفلك نظيفتان

لا يشعرون بأي ألم أو إزعاج

البيئة العامة من حولهم آمنة ومريحة

يشعر بعض الأشخاص بالقلق من أن مص إبهام أطفالهم أو مص يدهم سيتعارض مع نمو الفم، والخبر السار هو أن جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) تطمئن الآباء إلى أن السلوك لا يسبب عادة مشاكل في السنوات القليلة الأولى من الحياة.

يقول الخبراء إنه بعد سن الرابعة فقط قد ترغب في البدء بلطف في تثبيط هذه العادة لتجنب مشاكل الفم المستقبلية.