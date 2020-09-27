AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مص الأصابع .. الأسباب وفوائدها للأطفال

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:26 ص
هل من الجيد لطفلي
هل من الجيد لطفلي أن يمص إصبعه !
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

نلاحظ على الكثير من الأطفال وضع الإبهام فى الفم، ولا تعرف آلام هذه العادة صحية أو غير صحية.. يمكنك اتباع هذه الحيل لتخلص طفلك من هذه العادة الشائعة جدًا بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.. ويمص بعض الأطفال أكثر من إصبع واحد في وقت واحد، وفقا لما نشره موقع children.


يعتقد المتخصصون أن الأسباب تتمثل في عدم الشعور بالأمان والانتماء لأسرته بالإضافة إلى كثرة الحجج العائلية.


التمييز بين الأطفال.


إساءة معاملة الطفل والقسوة أثناء التصرف معه.


التوبيخ الدائم والشعور بالضعف وعدم الثقة بالنفس.


عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للطفل مثل الطعام والشراب والنظافة.

فوائد هذه العادة:

يشعر الطفل بالهدوء والاسترخاء.
العادة التطورية.
العادة التعويضية.
أفضل رد فعل:

هذه العادة تطورية ، تبدأ بالظهور عند الأطفال وتختفي لاحقًا بعد عدة أشهر.
يجب ألا تحاول منع هذه العادة على الإطلاق طالما أنها ضمن الحدود الطبيعية لأن طفلك سيتخلص منها بشكل طبيعي.
إذا أصبح طفلك مدمنًا هذه العادة بعد سن 3 سنوات ، فعليك البحث عن الأسباب.
يجب ألا تذهب أبدًا للتهديد أو العقاب للتوقف عن هذه العادة.

كما أن هناك عادة أخرى تخجل منها الكثير من الأمهات فى مصارحة الغرباء بعدم تقبيل أطفالهم الصغار الحديثي الولادة، منعا للأضرار التى يمكن أن تصيب الرضع.


وفى هذا السياق أوضح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، أن كثيرا من الغرباء يقومون بتقبيل الرضع من فمهم وتقبيلهم بشكل مبالغ فيه من وجههم ، و هذا خطر كبير يسبب لهم الكثير من الأمراض، ومنها مرض الهربس الفيروسي الذي يصيب الشفاة ويتحول إلى مرض مزمن أيضا.


وأضاف "الناظر"عبر صفحتة الشخصية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "، أن هذه العادة تؤدي إلى إصابتهم بفطريات اللسان وتجويف الفم المؤلمة كذلك قد يؤدي إلى إصابتهم بأنواع مختلفة من البكتريا المسببة لالتهاب اللثة وتسوس الأسنان والتهاب الحلق والزور والقصبة الهوائية والرئة تجعل الرضيع لا يستطيع الرضاعة وما ينتج عن ذلك من مضاعفات خطيرة .


ونصح "الناظر" بضرورة إبتعاد الغرباء عن تقبيل الطفل، خاصة من الفم وذلك لمنع إصابته بالأمراض المذكورة سابقا والأمراض الفيروسية كالزكام والرشح والحصبة الألمانية وبعض أمراض اللثة واللسان، أو أن يصاب بما يعرف بمرض الحمي الغدية المعروف أيضا باسم مرض التقبيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق

فايزان طفل هندي يفتخر بأصابعه الـ١٢ المولود بها.. والسبب

فيديو جراف.. طفل هندي بـ 12 إصبعا

طرق التعامل مع تصرفات الأطفال غير المحترمة

10 خطوات لوقف عادة قضم الأظافر

مش محتاجة ترميها.. حيل لزيادة حجم أحذية طفلك بسهولة

ترشيحاتنا

وزير التعليم: إلغاء حصص المواد الاساسية والاكتفاء بالانشطة في المدارس .. وزيادة الاعتماد على القنوات التعليمية

علامات موت الفجأة.. لماذا استعاذ منه النبي؟

مواصفات وسعر فيات fiat 500 اليوم في مصر .. صور

سعر فيات fiat 500 c اليوم في مصر .. صور

بدون تدخل بشري .. نموذج جديد لامتحانات الثانوية العامة

الشناوي ملك عرينه .. مباراة واحدة تفصل حارس الأهلي عن تخطي رقم إكرامي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فيات fiat 500 c اليوم في مصر .. صور

يضئ تلقائيًا .. المرحاض الفسفوري ابتكار لتوفير الكهرباء ومنع الإزعاج .. صور

مواصفات وسعر فيات fiat 500 اليوم في مصر .. صور