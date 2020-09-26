مع بداية الخريف.. نصائح لاختيار ملابس الرضيع

تحتار أغلب الأمهات خلال تغير المواسم فى اختيار الملابس الأنسب للرضيع، فاذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف اهم النصائح لملابس الطفل الرضيع وفقا لما نشره موقع fashion.



الرضيع من عمر شهر فأكثر. ، أصبحت موضة الأولاد هى السالوبيت والبناطيل القصيرة والقميص ذات الياقة المتكاملة والبناطيل القطنية البسيطة التى تحتوى على رسومات بسيطة هادئ، لتظهر جمال الطفل الرضيع.

وحال شراء البنطلون الجينز، ولكى يصبح مظهر الرضيع رائعا؛ عليك تجنب أي نوع من الاقمشة القابلة للتمدد.

ينسق مع البنطلون الجينز، قميص منقوش بألوان فاتحة وبسيطة لكى يصبح الرضيع أكثر أناقة وشياكة.

الطفل الأكبر سنًا: بعمر العام يصبح مظهرة أفضل فى الملابس التى تصبح ذات المقاس الصحيح بدون زيادة أو نقصان.

أيضا يمكن أن يرتدي الملابس الرياضة، مثل "الترينج" يناسب الأطفال العام، كمان انها مريحة للطفل، وعليك تنسيق "كوتشي خفيف" لطفلك الصبي ليتماشى معه.

اختاري لطفلك ملابس ذات الألوان الفاتحة الهادئة التى بها بعض النقوش البسيطة لتضيفي لطفلك جمال واناقة لمظهرة.