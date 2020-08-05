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مرأة

شرب الرضيع للماء يسبب وفاته.. تفاصيل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:47 ص
شرب الرضيع للماء
شرب الرضيع للماء يسبب وفاته .. تفاصيل
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حياة عبد العزيز
يحتاج جسم الإنسان الكثير من الماء لتعمل على ترطيب الجسم وتحميه من الجفاف، لكن كشفت دراسة حديثة أن الماء ضارة على صحة الرضع، وحذر الباحثون إعطاءه الماء حتى وإن كان يعاني من الطقس الحار.

وكشف البحث وفقا لموقع "timesofindia"، أن الماء مضرة بصحة الأطفال في الشهور الأولى، حيث تؤثر على توازن الماء في الجسم، ويمكن أن تسبب مخاطر صحية.

وحذر الأطباء بعدم إعطاء الطفل الماء قبل إتمام الـ 6 شهور، حتى لا تضعف صحة الكلى.

وأشار الأطباء أن شرب الرضيع للماء يعمل على نقص الصوديوم في الدم، واختلال توازن الجسم بشكل كبير.

كما أكد الأطباء أن نقص الصوديوم في الجسم يصيب الدماغ بالتورم، كما أنه من الممكن أن يسبب الموت المفاجئ.

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ونصح الأمهات الرضاعة الطبيعية فهي التي تعمل على ترطيب جسم الطفل وتقوية مناعته بشكل كبير، ولا تعطيه الحليب الصناعي.

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