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هل شرب الماء الزائد مُضر؟ ..استشاري تغذية علاجية يجيب..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 04:54 م
مياة
مياة
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نورهان رأفت
قال الدكتور رامي صلاح، إستشاري التغذية العلاجية، إن مخ الإنسان قادر على التأقلم مع كمية الماء، التي اعتاد الانسان على شربها ، يوميا ، وبالتالي يعطي للشخص عدم الإحساس بالعطش.


وأضاف الدكتور رامي صلاح ، خلال حواره لـ برنامج " السفيرة عزيزة " ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن عدم الشعور بالعطش ، على الرغم من حاجة الجسم للماء ، لا يحدث إلا في حالة عدم بذل مجهود ، يتطلب شرب الماء ، مؤكدا أن القهوة والشاي ، ليسا تحويشا للماء، وهي مشروبات مدرّة للبول ، وتزود الإحساس بالعطش.


وأشار إستشاري التغذية العلاجية ، إلى أن درجة العطش تتوقف على النشاط ، الذي يبذله الإنسان ، ودرجة حرارة الجو.


وأوضح "صلاح" ، أن شرب الماء الزائد مؤذٍ ، فهو يعمل على زيادة نسبة العرق ، وكثرة دخول الحمام ، على مدار اليوم ، وبالتالي فعندما يصبح البول لونه أبيض ، فذلك مؤشر ، على جرعات ماء زائدة.
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