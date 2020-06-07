استشاري التغذية العلاجية: البطاطا والبطاطس أغذية مهمة للصحة

تحتوي البطاطس على العديد من الفيتامينات ولاغنى عنها في أي منزل، وتحتوي البطاطا ايضا على الكثير من الفيتامينات ولكن هناك فرق بين البطاطا والبطاطس.
وكشفت الدكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن الفروقات بين البطاطس والبطاطا :
فوائد البطاطس:
- تحتوي على نسبة أعلى بالبوتاسيوم
- فرق بسيط بالبروتين أعلى
- يوجد بها نسبة أعلى بالنشأ
فوائد البطاطا الحلوة:
- غنية جدًا بفيتامين A بالكاروتينات
- أعلى بفيتامين C
- فرق بسيط بالألياف أعلى
وكشفت الدكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن الفروقات بين البطاطس والبطاطا :
فوائد البطاطس:
- تحتوي على نسبة أعلى بالبوتاسيوم
- فرق بسيط بالبروتين أعلى
- يوجد بها نسبة أعلى بالنشأ
فوائد البطاطا الحلوة:
- غنية جدًا بفيتامين A بالكاروتينات
- أعلى بفيتامين C
- فرق بسيط بالألياف أعلى