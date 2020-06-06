طريقة عمل قوارب البطاطس مع الأرز.. فيديو

طريقة عمل قوارب البطاطس مع الأرز،تجهل بعض السيدات تحضيرها بالشكل المطلوب والمذاق الجيد ،لذلك تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل قوارب البطاطس مع الأرز .





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مقادير قوارب البطاطس مع الأرز





بطاطس قوارب مقلية

بصل مبشور

لحمة مفرومة

بيض

بابريكا

كزبرة ناشفة

كزبرة خضرا

بودرة ثوم وبصل

بهارات

ارز ناضج

شعرية محمرة

عصير طماطم





طريقة تحضير قوارب البطاطس مع الأرز





* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل ثم تفرم البطاطس وتضاف مع اللحمة المفرومة





* ثم تضاف البيضة ثم يضاف البصل والثوم البودرة والبابريكا ثم تضاف جوزة الطيب والكزبرة الناشفة





* ثم تضاف بهارات اللحمة وملح وفلفل وتخلط جيدا





* في بايركس يوضع الأرز الناضج ثم تضاف الشعرية المحمرة





* تحشى خلطة اللحمة المفرومة داخل قوارب البطاطس وتوضع فوق الأرز والشعرية



