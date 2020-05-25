سر الهنود .. عصير البطاطس لتنظيف البشرة في المنزل

يحب الكثير من الاشخاص البطاطس عندما يتم تضمينها في الطعام، هناك العديد من الأطباق التي يمكنك تحضيرها باستخدام الخضراوات الجذرية ، فإن فكرة عدم وجود البطاطس في المنزل أمر مقدس.





وبينما يستمر الاستهلاك ، يجب أن تعرف أيضًا أن العصير الذي يتم الحصول عليه من الخضروات رائع للبشرة. في الواقع ، عندما يتم تضمينه في نظام العناية بالبشرة ، فإنه يمكن أن يفعل العجائب. مع وجود صالونات لا تعمل في أجزاء كثيرة من البلاد ، اكتشف ما الذي يمكنك فعله أيضًا لجعل بشرتك مشرقة بشكل طبيعي.









يعتقد أن البطاطس يمكن أن تكون عوامل تبييض طبيعية ، والتي يمكنك من خلالها صبغ شعر وجهك. أفضل جزء من هذا الروتين هو أنه سهل وغير مكلف وسريع. يمكن للعصير الذي يتم الحصول عليه من الخضار أن يضيق البشرة وينظف المسام ، بينما يمنح البشرة أيضًا وهجًا شابًا.









الأشياء التي ستحتاجينها لحزمة العناية بالبشرة هذه





* القليل من دقيق الأرز

* بعض عصير البطاطس

* عصير ليمون

* ولكن إذا كانت بشرتك جافة ، يمكنك استخدام العسل بدلًا من عصير الليمون

* القليل من ماء الورد





ابدأ بخلط دقيق الأرز مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البطاطس. بعد ذلك ، أضف بعض عصير الليمون أو العسل إلى الخليط ، بناءً على نوع بشرتك وملمسها. اخلطهم جيدًا حتى تصبح معجونًا. لهذا ، أضف ماء الورد. تأكد من أن المعجون لا يصبح سميكًا جدًا أو سيكون من الصعب عليك تطبيقه على الوجه.









بعد ذلك ، يجب أن تبدأ في تطبيقه على الوجه ؛ قم بالتدليك في حركات دائرية وافعل ذلك لمدة 2 أو 3 دقائق. اتركي المعجون لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد. للحصول على نتائج أفضل ، قم بذلك مرة كل أسبوع ، أو حتى مرتين. إلى جانب تبييض الشعر ، تعد العبوة بجعل الجلد صحيًا وتخلصه من أنواع المشاكل الأخرى أيضًا ، مثل الجفاف المفرط أو الزيوت