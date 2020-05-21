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مرأة

في أسبوع واحد.. حيل للتخلص من مشاكل البشرة الدهنية في الصيف

الخميس 21/مايو/2020 - 09:39 م
صدى البلد
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ريهام قدري
العناية بالبشرة من الاختيارات الشخصية، وتحاول كل فتاة استخدام المنتجات التي تناسب نوع بشرتها، ولكن تعاني الكثيرات من نوع بشرتهن وقد تكون البشرة الدهنية, من أصعب أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية خاصة.. نقدم لكي روتينًا سهلًا لصاحبات البشرة الدهنية يجب عليك اتباعه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

اتباع هذه الحيل البسيطة التي ستساعدك على وداع البشرة الدهنية هذا الصيف.

ابدئي بوضع اللبن الرائب على وجهك. دلكيها جيدًا لمدة دقيقتين ثم اتركيها لمدة 5 دقائق. اغسلي وجهك بالماء البارد وجففه بمنشفة نظيفة. تأكدي من عدم وضع الصابون بعد هذه الخطوة.

نصائح أساسية للعناية بالبشرة لإدارة البشرة الدهنية

تنقيح

الخطوة الثانية تساعد على تغذية وتوحيد لون بشرتك. ليس ذلك فحسب ، بل يضمن أيضًا عدم ترك خلايا الجلد الميتة لبشرتك. خذ ملعقة كبيرة من العسل والخثارة ومسحوق القهوة الفوري لكل منهما. اخلطيهما معًا وضعيه على وجهك.

إذا كنتي تعاني من حب الشباب النشط أو بثرة، امتنعي عن التنظيف لأن ذلك يمكن أن يضر الجلد أكثر. خلاف ذلك ، استمري في فرك لمدة دقيقتين وغسله بالماء البارد.

لذلك يجب أن تتجنبي مكونات المكياج والعناية 

خذي ملعقة صغيرة من العسل والدقيق وعصير الطماطم وخثارة اللبن نمزجها، واغسلي وجهك بالماء البارد وجففي وجهك وضعي المرطب، يمكنك أيضًا تجربة وصفات قناع الوجه الأخرى محلية الصنع.

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