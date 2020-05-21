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مرأة

قبل العيد.. أسرع وصفة لتفتيح البشرة

الخميس 21/مايو/2020 - 03:33 م
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن وصفة سريعة قبل العيد لتفتيح البشرة؟ يمكنك الاعتماد على القناع التالى فهو الأسرع لتبييض بشرتك، خاصة أن استخدام الطماطم بانتظام على الجلد يضيف توهجًا للبشرة ويحافظ على البكتيريا الضارة.




وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يضمن نشاط مضادات الأكسدة في الطماطم الحماية ضد الجذور الحرة التي يمكن أن تتسبب في شيخوخة بشرتك بشكل أسرع.
 

. كيفية استخدام الطماطم للحصول على بشرة متوهجة هناك طريقتان لاستخدام الطماطم للحصول على بشرة متوهجة.

الطريقة الأولى: قطعي الطماطم إلى نصفين وافركيها على وجهك بالكامل.

اتركيه على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه جيدًا.

الطريقة الثانية: أضيفي ملعقة صغيرة من الزبادي والعسل لمعجون الطماطم الناضجة وضعي الخليط على وجهك واتركيه على وجهك لمدة 20 دقيقة حتى يجف ثم اغسليه جيدًا في وقت لاحق.

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