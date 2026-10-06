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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اختتام دورة مركز شباب المحمودية بمشاركة 52 فريقا والإبراهيمية يحصد اللقب

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن قطاع الشباب والرياضة يمثل أحد المحاور المهمة لبناء الإنسان واستثمار طاقات الشباب واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم من خلال الأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والمجتمعية التي تقدمها مراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن مركز شباب المحمودية شهد ختام فعاليات الدورة الرياضية بمشاركة 52 فريقا يمثلون مراكز ومدن الإبراهيمية وديرب نجم وأبو كبير والزقازيق وههيا، حيث جمعت المباراة النهائية بين فريقي «أبناء البرعي» و«الإبراهيمية»، وانتهت بفوز فريق الإبراهيمية بنتيجة 3/2، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية بين الفريقين.

وأشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إلى أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الشباب والرياضة 2025–2032، افتتحت الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مكتب «قادرون باختلاف» بالمديرية فعاليات الشهر التدريبي الخامس والأخير لبرنامج «قادر على التحدي» لصعوبات التعلم بمراكز التخاطب بمركز التنمية الشبابية بكفر صقر ويستهدف البرنامج أطفال مراكز التخاطب وأولياء أمورهم، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تنمية المهارات الحياتية وتعلم الحرف اليدوية والتوعية بالحقوق والواجبات والتمكين الأسري للأفراد ذوي الهمم من الصم والبكم أعضاء مراكز التخاطب.

وأضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة قيام الإدارة العامة للشباب بتنظيم فعاليات معسكر «اليوم الواحد» لأعضاء أندية التطوع والجوالة، حيث استضاف مركز شباب الجمايلة التابع لإدارة شباب أبو حماد فعاليات المعسكر بمشاركة أعضاء أندية التطوع وفرق الجوالة والجوالات بعدد من مراكز الشباب.

كما نفذت إدارة التعلم المستمر ومشاركة النشء والشباب عددا من الأنشطة، تضمنت جلسات تثقيفية حول «الهوية الوطنية المصرية ومجابهة الثقافات والتيارات الهادفة إلى طمسها» بمركزي شباب الزقازيق البحري وأبو كبير، تناولت مقومات الهوية الوطنية المصرية وأبعادها الحضارية والثقافية.

وشملت الأنشطة كذلك تنفيذ فعاليات الدورة التأسيسية لأندية القيادات الشبابية المحلية بمراكز التنمية الشبابية بالحسينية وناصر، بهدف بناء وتنمية القيادات الشبابية بمراكز الشباب والتنمية الشبابية بالمحافظة، وتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات القيادية والتطبيقية.

وفي إطار جهود التوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات، تم تنفيذ الخطة التنفيذية لأنشطة التوعية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووحدة متطوعي الشرقية، إلى جانب تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية بعدد من المنشآت الشبابية، من بينها مركز شباب سعود التابع لإدارة شباب الحسينية ومركز شباب أحمد عرابي التابع لإدارة شباب شرق الزقازيق.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية استمرار تنفيذ البرامج والأنشطة التي تستهدف النشء والشباب، بما يسهم في تنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والمجتمعية.

الشرقية محافظ الشرقية طاقات الشباب الشباب والرياضة الأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية

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