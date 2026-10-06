تموين الشرقية يضبط 52 طن مواد غذائية وأعلاف و15 ألف لتر مواد بترولية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة على مدار شهر سبتمبر الماضي، وذلك لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات تهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، مشددا على عدم السماح بالمساس بحقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته.

من جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الحملات التفتيشية الموسعة التي نفذتها الأجهزة الرقابية بالمديرية على المخابز والأنشطة التجارية خلال شهر سبتمبر أسفرت عن تحرير 3200 محضر تمويني متنوع.

وأشار إلى أن المحاضر تضمنت تحرير 1996 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن بسبب ارتكاب مخالفات متنوعة، من بينها نقص وزن رغيف الخبز وإنتاج خبز مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج دون عذر وتشغيل مخابز دون ترخيص إلى جانب مخالفات أخرى.

كما تم تحرير 1204 محاضر ضد أصحاب المحال التجارية خلال حملات التفتيش على السلع الغذائية وغير الغذائية، وأسفرت الحملات عن التحفظ على كميات كبيرة من السلع والمواد المخالفة، شملت 9 أطنان أعلاف و5 أطنان دقيق سياحي و13.5 طن دقيق بلدي و3 أطنان سكر أبيض و5.5 طن دواجن ولحوم و3 أطنان أرز و7 أطنان أسمدة وطنين من الزيت والسمن و15 ألف لتر مواد بترولية و4.5 طن من المواد الغذائية الأخرى وبذلك بلغ إجمالي المضبوطات من المواد الغذائية والأعلاف والأسمدة وغيرها نحو 52 طنا و500 كجم بالإضافة إلى 15 ألف لتر من المواد البترولية.

كما قامت الأجهزة الرقابية بفحص 115 شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة إحكام الرقابة على جميع السلع المدعمة من الدولة لضمان وصولها إلى مستحقيها، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.